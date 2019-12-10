主計總處：平均總薪資為4萬9169元　受僱人數增幅創近10年新低

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（10）日公布最新員工薪資調查結果，10月底工業及服務業全體受僱員工人數799萬7千人，較上月底增7千人或0.08%；10月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為4萬4,320元，年增1.98%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬9,169元，年增1.70%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，1至10月受僱員工人數平均為795萬7千人，較上年同期增加9萬1千人或1.15%創下2010年來同期增幅最低，主要原因為製造業增加人數不如預期，如果要從產業細項來看，其中電腦、電子產品及光學製品製造業增加5千人，機械設備製造業增加2千人，而電子零組件製造業減少4千人，不過這增幅減少還是個別產業因素。

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另外，全體受僱員工較上月淨增加7千人，因增僱或召回等原因而進入的人數為18萬3千人，較上月減少2萬8千人，其中住宿及餐飲業減少8千人最多，批發及零售業減少6千人次之；因辭職、解僱、退休等原因而退出的人數為17萬7千人，較上月減少3萬8千人，其中製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業均減1萬人較多；各行業進退人數相抵之後，受僱員工淨增加7千人。

而在全體受僱員工總工時平均為176.2小時，較上月增加13小時，較上年同月則減1.3小時。1至10月總工時平均為167.8小時，較上年同期減少0.6小時，其中正常工時、加班工時均較上年同期減少0.3小時。在加班工時方面，平均為8小時，較上月增加0.3小時，較上年同月則減0.2小時；1至10月加班工時平均7.8小時，較上年同期減少0.3小時。

潘寧馨表示，1至10月總工時創下歷年新低主要是受到法規影響，畢竟在以前可能周六都還要上班，現在因法規制定後，全體員工總工時就會下降。