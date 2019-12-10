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凱基證券總座異動　副董事長Osama Abbasi接任

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▲▼凱基證券,凱基證。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 凱基證券。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

開發金控（2883）今（10）日召開董事會，決議通過由Mr. Osama Abbasi接任凱基證券總經理職務，俟金管會審議通過後始正式生效，主管機關審查通過前，總經理職務將由Mr. Osama Abbasi暫代。原總經理方維昌因集團另有任用，請辭總經理職務。

Mr. Osama Abbasi畢業於美國賓州大學華頓商學院，曾任職於瑞士信貸（Credit Suisse）擔任亞太區執行長及集團執行委員會（Group Executive Board）成員，於全球市場、私人銀行、國際投資銀行、資產管理等相關業務有超過27年的經驗，熟捻國際投資銀行、全球金融市場及股市債市商品等各項業務。於2019年6月14日起擔任本公司副董事長及海外轉投資事業KG Investment Holdings Limited之董事長暨 Group CEO之職務。

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Mr. Osama Abbasi表示，除了維持凱基證券於臺灣證券市場的領導地位，未來亦將著重於持續提升給予客戶精準的投資建議及高附加價值的金融服務，並且運用凱基全球市場業務的優勢進一步深化客戶服務。凱基證券表示，做為國內金融機構國際化佈局的先驅，希望藉由Mr. Osama Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券再創高峰。

凱基證券表示，未來將持續建立各區域間緊密業務合作，以成為臺灣及亞太區具領導規模的券商，並以發展利基型投資銀行為願景，朝向成為亞太區域投資銀行的目標大步邁進。在亞太區域布局的架構下，凱基證券亦將積極結合開發金控在大中華區與產業緊密互動之利基及強大的財務資源，以更完整綿密的金融商品與服務為投資人與企業創造雙贏契機。

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