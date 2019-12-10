智伸科11月營收年增13.72%「續創單月雙位數成長」　前11月累計已超越去年整年

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布今年11月財報，合併營收為4.6億元，較去年同期成長13.72%，續創單月新高，已連續8個月單月營收年增率達雙位數水準；累計前11月合併營收達45.69億元，較去年同期成長12.80%，累計已超越去年整年。

智伸科表示，第4季是汽車傳統產業旺季，主要客戶對汽車安全、動力等系統相關關鍵零組件的拉貨力道增溫，尤其在動力系統方面，除了既有訂單保持良好的出貨，布局在汽油高壓泵浦本體及缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統相關零組件的新訂單，也陸續於今年第3季起加入量產出貨。

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根據國外研究機構「Fact.MR」最新研究報告指出，預估汽車泵市場規模2017年至2026年間，將以年複合成長率5.3%速度增長，主要受惠於各品牌車廠針對新車積極研發與整合包含自動變速、GDI、汽油渦輪增壓等系統，帶動整體需求持續成長，由於汽車泵為汽車燃油、轉向、傳動等各系統應用中扮演汽車傳輸液體／氣體的重要關鍵零組件角色，各系統技術皆需導入汽車泵才能發揮最佳功能，創造相關供應鏈龐大的市場商機。

智伸科表示，公司目前布局於汽車泵市場的關鍵零組件，主要應用於汽車燃油等系統中，而隨著汽車泵零組件市場滲透率持續提升，智伸科有望隨著主要客戶的需求增加，創造汽車營收比重維持70%以上水準；同時具備多年精密金屬加工的競爭優勢，正持續爭取與主要客戶合作開發更多新品的可能性，有助汽車部業務在手訂單無虞。

展望第4季，智伸科維持審慎樂觀看法。智伸科表示，受惠目前汽車產業加速燃油效率與引擎效能提升、自動駕駛、電動車等研發技術進程，相關零組件產品出貨仍持續貢獻智伸科汽車事業營收維持健康成長的基礎，同時智伸科為精進整體毛利率及獲利表現，也持續進行新舊產品組合調整、成本費用嚴控、新品生產學習曲線改善爬升，以及產能配置優化等重要策略執行，以期效益逐步展開，帶動智伸科整體營運保持良好的成長動能。