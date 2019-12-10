　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神隱4月！荒淫富商女密友傳將「上電視受訪」為安德魯王子辯護

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國名媛麥斯威爾（左）與英國約克公爵安德魯王子（右）。（圖／視覺中國CFP、路透）

▲英國名媛麥斯威爾（左）與英國約克公爵安德魯王子（右）。（圖／視覺中國CFP、路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，被指控擔任皮條客，甚至涉入強暴過程，但至今已經神隱4個月。《太陽報》獨家報導，一名消息人士指出，她目前正與美國大型電視台接洽訪談事宜，將親自替同樣涉案的好友約克公爵（Duke of York）安德魯王子（Prince Andrew）辯護，並且反駁「性奴」朱弗里的指控。

自從艾普斯坦8月在獄中輕生，麥斯威爾的行蹤一直成謎。消息人士向《太陽報》透露，「麥斯威爾已經躲起來了，她知道，唯一能夠避免被追捕的方式，就是用自己的話語發言。她將會與一間大型電視台（接洽），坐下來接受採訪，並且為公爵辯護。很顯然，她會說朱弗里（Virginia Giuffre）在說謊，安德魯（王子）從來沒有與她發生過性關係。」

▲▼ 英國安德魯王子性醜聞女主角裘福利（Virginia Giuffre）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國安德魯王子性醜聞女主角朱弗里（Virginia Giuffre）。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，36歲的朱弗里聲稱，17歲時遭到拐騙、販賣，培養成為「性奴」，被強迫與安德魯王子發生性關係，地點包括倫敦、紐約與美屬維京群島（US Virgin Islands），她提到，2001年被艾普斯坦、麥斯威爾帶到倫敦一間夜店，初次介紹給公爵認識，「麥斯威爾在車上跟我說，我必須為安德魯做出我為艾普斯坦做的事情，這讓我覺得很噁心……她應該在監獄中腐爛。」

安德魯王子11月接受BBC採訪，對此表示，「這件事情沒有發生，這是不可能的，因為那一天我待在家裡，與我的孩子在一起。」他強烈否認朱利弗的所有指控，「我沒有任何見過這位女士的回憶，完全沒有」，但坦言「這不是王室成員該做的事，我們努力保持最高標準與慣例，我讓大家失望了。」

▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉入性仲介、性侵未成年少女，8月在牢中輕生。（圖／路透）

綜合外媒報導，美國富商艾普斯坦從事性交易仲介，性侵、招募未成年女孩，培養成為「性奴」，為地位崇高的男人提供性服務，8月10日在牢中輕生，許多受害者都站出來提出指控。由於他與全球政商名流關係良好，消息曝光以後，許多名人也被捲入，包括安德魯王子與名媛麥斯威爾。

Embed from Getty Images

現年57歲的麥斯威爾是英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，1990年代曾與艾普斯坦相戀，分手後仍然保持「最好朋友」的關係，她被指控招募未成年少女，在性仲介之中擔任皮條客，甚至涉入性侵過程，先前曾透過律師與代理人否認所有指控，但前男友輕生後就神隱至今。

►捲入富商性醜聞　安德魯王子坦言「讓王室失望了」：每天都在自責

 ►「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女　爆英王室也參與

 ►荒淫富商女密友招募＋養成性奴　傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
即／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷
一次休4個月！15年跑船哥「月薪90K」想考公職　現實面惹心
嚐惡果！貴婦奈奈一家被通緝　大安區億元店面遭法拍
陳子玄離婚前兆「5個月沒PO老公動態」！無奈喊：他沒幫我過生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

《華郵》：美國官員誤導大眾相信「阿富汗戰爭會獲勝」

影／紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰」　下秒燒傷遊客「跳海」尖叫劃破寧靜

影／「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

女舞者性感擺臀「停下秒被開槍」轟臉慘死！　警方調查：是意外

惡男在女友額上「刀刻自己名字」痛毆10拳打碎下巴　塞進衣櫥就落跑

聖誕老人桌上「3行白色粉末」樂歪！沃爾瑪急道歉、下架惡搞毛衣

沙烏地阿拉伯餐廳「性別隔離入口」解禁　強制規定→業者自由選擇

佛州基地槍擊案釀4死　FBI：將假設為「恐怖主義」調查

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

紐西蘭火山爆發增至6死　官員曝：燒燙傷病房全滿床「多人命危」！

棄嬰竟是電腦天才！「垃圾桶寶寶」15歲開公司...30歲身價18.9億

「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

3歲童許願「我想要媽媽離開上帝回我身邊」！賣場聖誕老人爆淚不做了

絕美迪士尼！日攝影師神手「放大鏡圈出精緻」　14萬網友盛讚：夢之國度

哈佛只讀6個月就輟學！　他10年打造市值90億「南韓亞馬遜」

神隱4月！荒淫富商女密友傳將「上電視受訪」為安德魯王子辯護

有賈伯斯親簽！「磁片」價錢直逼84台iPhone11　求職申請書賣17萬美元

烏克蘭學校起火釀4死11失蹤　總統嘆：可能還有更多受害者

俄烏德法領袖峰會：年底前烏克蘭東全面停火、換俘

6搶1資格賽　張奕：我有意願但要看歐力士

2019年卓越證券評比頒獎　元富獲最佳數位平台體驗及最佳CSR獎

樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

男友手錶50歲阿姨送的　20歲短髮妹一句話遭毒打變熊貓

斥資1.8億台灣影集！柯震東挑戰「東方驅魔神探」　搭配王柏傑演三太子

大小腿『浮腳筋』該怎麼辦？　靜脈曲張雷射燒灼術讓您走的健康坐的快樂

單厚之／誰吃香港抗爭者的人血饅頭？

田中賢介知道異國打拼辛苦！主動讓出3號　盼王柏融明年爆發

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

謝忻新節目被腰斬！　「金主抽腿不錄」銀根斷…生計出問題

國際熱門新聞

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

零下35°C停電　5歲童抱嬰兒求救

紐西蘭火山爆發　失蹤者無人生還

冰桶挑戰發起人辭世　享年34歲

他接受骨髓移植　精液含捐贈者DNA

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

紐西蘭火山爆發5死31傷8失蹤

辣模連爆竊4店　偷完還吃麥當勞

看遍動物屍體　澳洲大火志工需心理諮商

女記者播報路跑　慘遭鹹豬手襲臀

紐國火山爆發　倖存者還原爆發瞬間

更多熱門

相關新聞

假車禍爆真賣淫　公安高層是嫖客

假車禍爆真賣淫　公安高層是嫖客

河北省遷安市公安局去年3月調查一個專門製造假車禍進行敲詐的犯罪組織期間，意外揭發該組織的成員強迫未成年少女賣淫的案外案。更驚悚的是：嫖客竟然包括當地官員及政商界！當中涉案的遷安市公安局副局長康永因性侵、受賄及行賄等罪成名立，遭判刑16年半。

U2包廂內遭強行交疊！　嫩妹驚喊：不要

U2包廂內遭強行交疊！　嫩妹驚喊：不要

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

邀前女友到住處！甜不辣弟扒褲衝刺悔喊：對不起

邀前女友到住處！甜不辣弟扒褲衝刺悔喊：對不起

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

關鍵字：

艾普斯坦麥斯威爾朱弗里安德魯王子性侵賣淫皮條客人口販賣性奴

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面