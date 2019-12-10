神隱4月！荒淫富商女密友傳將「上電視受訪」為安德魯王子辯護

▲英國名媛麥斯威爾（左）與英國約克公爵安德魯王子（右）。（圖／視覺中國CFP、路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，被指控擔任皮條客，甚至涉入強暴過程，但至今已經神隱4個月。《太陽報》獨家報導，一名消息人士指出，她目前正與美國大型電視台接洽訪談事宜，將親自替同樣涉案的好友約克公爵（Duke of York）安德魯王子（Prince Andrew）辯護，並且反駁「性奴」朱弗里的指控。

自從艾普斯坦8月在獄中輕生，麥斯威爾的行蹤一直成謎。消息人士向《太陽報》透露，「麥斯威爾已經躲起來了，她知道，唯一能夠避免被追捕的方式，就是用自己的話語發言。她將會與一間大型電視台（接洽），坐下來接受採訪，並且為公爵辯護。很顯然，她會說朱弗里（Virginia Giuffre）在說謊，安德魯（王子）從來沒有與她發生過性關係。」

▲英國安德魯王子性醜聞女主角朱弗里（Virginia Giuffre）。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，36歲的朱弗里聲稱，17歲時遭到拐騙、販賣，培養成為「性奴」，被強迫與安德魯王子發生性關係，地點包括倫敦、紐約與美屬維京群島（US Virgin Islands），她提到，2001年被艾普斯坦、麥斯威爾帶到倫敦一間夜店，初次介紹給公爵認識，「麥斯威爾在車上跟我說，我必須為安德魯做出我為艾普斯坦做的事情，這讓我覺得很噁心……她應該在監獄中腐爛。」

安德魯王子11月接受BBC採訪，對此表示，「這件事情沒有發生，這是不可能的，因為那一天我待在家裡，與我的孩子在一起。」他強烈否認朱利弗的所有指控，「我沒有任何見過這位女士的回憶，完全沒有」，但坦言「這不是王室成員該做的事，我們努力保持最高標準與慣例，我讓大家失望了。」

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉入性仲介、性侵未成年少女，8月在牢中輕生。（圖／路透）



綜合外媒報導，美國富商艾普斯坦從事性交易仲介，性侵、招募未成年女孩，培養成為「性奴」，為地位崇高的男人提供性服務，8月10日在牢中輕生，許多受害者都站出來提出指控。由於他與全球政商名流關係良好，消息曝光以後，許多名人也被捲入，包括安德魯王子與名媛麥斯威爾。

Embed from Getty Images

現年57歲的麥斯威爾是英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，1990年代曾與艾普斯坦相戀，分手後仍然保持「最好朋友」的關係，她被指控招募未成年少女，在性仲介之中擔任皮條客，甚至涉入性侵過程，先前曾透過律師與代理人否認所有指控，但前男友輕生後就神隱至今。

►捲入富商性醜聞 安德魯王子坦言「讓王室失望了」：每天都在自責



►「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女 爆英王室也參與



►荒淫富商女密友招募＋養成性奴 傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！