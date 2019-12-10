如興調整營運策略　處分子公司如興全球100%股權、賣柬埔寨廠區土地

▲ 如興紡織、中和羊毛重訊記者會。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

牛仔褲代工大廠如興（4414）與中和羊毛（1439）於今（10）日下午舉行重訊記者會，說明如興出售100%持有之子公司如興全球，間接處分如興全球持有53.41%之中和洋毛股權，此外，如興並擬處分子公司如興製衣（柬埔寨）持有之當地土地。

如興表示，為調整投資策略，參考處分標的公司淨值，決議以新台幣16.23億元處分100%持股之如興全球全數股權，扣除由買方承受之如興全球銀行借款部位7.35億元，買賣雙方同意交易價格為8.88億元，處分交易對象為漢神資產管理公司。同時也是間接處分如興全球持有之53.41%中和洋毛股權，經此項處分過後，如興不再對中和羊毛具有控制力；中和羊毛發言人則表示，公司維持正常營運，財務及業務皆不受影響。

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如興表示，處分完成後，如興公司將可以有效集中資源，同時強化財務結構及降低財務成本。

另一方面，因子公司如興製衣（柬埔寨）生產基地位處柬埔寨金邊市區，隨市區發展、工廠所在地區日益擁擠，考量人員及貨物進出交通動線不便，有調整之必要，故決議將以不低於1975萬美元之價格，出售廠房所在之土地，並將於土地出售後先行承租原有廠區，以保證生產出貨正常，同時盡速調整柬埔寨地區之生產規劃及產能配置；處分交易對象則因目前還在洽談中，不方便透露。

如興表示，此項交易完成後，如興公司除可有效活化資產外，同時透過產線規劃之新增及安排調整，整體產能將不受影響，並將持續進行產線優化與客戶結構調整。考量未來發展策略藍圖，也適時調整部分資產，除有助於整體集團可運用效益之提高，也持續強化全球市場競爭力。