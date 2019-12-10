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美農業部長透露川普心聲　新一輪對中關稅可能「推遲或取消」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）希望看到中國表現出一些有誠意的行動。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

美國計劃從15日起，對手機和玩具等多種中國消費品加徵關稅，但外界預期兩國有望達成貿易協議，可能會推遲或取消關稅。美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）9日表示，「我認為總統川普其實不想對約1600億美元的中國商品加徵關稅，他希望看到中國表現出一些有誠意的行動，促使他不會對中國增加關稅。」

中國財政部6日表示，正對部分企業中的美國大豆、豬肉進口予以豁免加徵關稅；珀杜則表示，希望中國的這些舉動會促使川普取消加徵關稅。

▲▼中美貿易戰 。（圖／取自shutterstock）

▲中美貿易戰持續進行。（圖／取自shutterstock）

有專家認為，美國和中國正在努力達成第一階段貿易協議，這是緩和兩國間緊張關係的積極舉動。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日表示，「美中第一階段協議已經快要達成」，並透露副部長級經貿磋商每日都在舉行。

珀杜還表示，談判代表要處理的問題之一是協議的可執行性，如果和中國簽署交易和合約，要確認執行機制。除了與中國正在進行的會談外，川普正試圖和眾議院民主黨對美墨加協議（USMCA）達成共識。

川普曾表示，他不介意是否要等到2020年美國大選之後，如果未能談判出他滿意的協議，將在15日對包括玩具，筆記本電腦和智慧型手機在內的商品加徵15%關稅 。

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