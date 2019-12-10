絕美迪士尼！日攝影師神手「放大鏡圈出精緻」　14萬網友盛讚：夢之國度

記者林瑩真／編譯

相機拍照注重光圈、構圖還是景深呢？日本一名攝影師「滿月之人」（満月の人）在推特PO出他以相機、放大鏡相互配合所拍出的照片，成果美得令人驚嘆，讓PO文吸引了14.2萬讚及3.1萬轉推。

「強烈推薦！要去買相機的話，連放大鏡也一起買了吧！」滿月之人以照片佐證買放大鏡的理由，原來是他利用相機及放大鏡來拍攝迪士尼、雪景、彩燈等畫面，突顯放大鏡內的景象更為精緻，周圍的畫面則因景深而朦朧，氛圍相當浪漫。

美照才PO出3天，立刻吸引大量網友回應，「小小的夢之國呢」、「我現在就去買放大鏡」、「超級漂亮！這個不得不買放大鏡了啊」、「感謝一直以來提供這麼特別的想法，我也來嘗試看看」。

另外，滿月之人透露，如果要問他「放大鏡魔術師」是誰的話，會推薦一名叫「Koichi」的攝影師，他也經常使用放大鏡拍出神奇又漂亮的美照，因此推薦大家一定要買放大鏡來搭配拍攝。

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