外資大賣台指期多單8466口　分析師：觀望氣氛濃、等中美協議出爐再操作

▲台指期12月10日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（10）日開盤下跌24點，來到11,647點，盤中一度下跌至11,605點，雖尾盤有稍微拉起，終場以11,625點作收，下跌46點，與現貨相較，逆價差2.84點。展望後市，統一期貨分析師劉恆誌分析，由於這周事件較多，導致市場觀望態度濃厚，建議投資人可以等事件過後再操作。

劉恆誌表示，今日的盤勢會偏震盪且小走低，主要還是受到昨日美股的影響，這兩天的震盪會這麼明顯主要還是因為這周的事件比較多，像是12日Fed就要宣布是否降息、英國國會改選，最重要的還有15日中美貿易關稅加徵期限，以上這些事件讓投資人偏向觀望，就算美國總統川普說目前協議有進展，但沒有確切消息指出是要課徵還是推延，所以才會導致目前市場震盪。

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對於昨天台指期突破歷史新高，今天卻往下走，劉恆誌分析，目前市場都還是觀望中美貿易戰的發展，因此不太有機會出現明顯的大漲或大跌，但今天比較值得留意的是外資賣超8466口，雖然之前也出現過單日賣超萬口的情況，個人認為外資會做這樣的操作就是在進行避險，因為目前行情真的太不明確。

劉恆誌說，中美貿易協議到底簽還是不簽的結果出爐後，市場態度會比較明朗，對於接下來的盤勢也比較容易掌握。

