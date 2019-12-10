倡議20多年！「國影中心」設置條例三讀通過　新場館2021完工





▲位於新莊的國家電影中心新場館，預計110年（2021年）完工啟用。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

前身為「國家電影資料館」的國家電影中心，經民間倡議20多年，終於完成法制化！立法院今（10）日三讀通過行政院所提「國家電影及視聽文化中心設置條例」，文化部長鄭麗君感謝立法院的支持，原來以民間財團法人身份設立的國家電影中心，將成為法律明文設立的行政法人，不僅目前典藏的影像資產將為全民所有，典藏範圍也將從電影擴增到包含如廣播電視的視聽內容，未來將強化影視聽文化影音資產典藏修復，並持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。

鄭麗君指出，「國家電影及視聽文化中心設置條例」公告後，預計於明年上半年掛牌成立，此外由文化部及新北市政府合作興建，落腳於新莊的國影中心新場館，預計將於民國110年（2021年）完工啟用。文化部後續也將規劃該中心片庫，期盼從軟硬體同步推升文化典藏扎根及文化擴散的功能。

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▲文化部長鄭麗君認為「國影中心」轉型為行政法人後，將讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。（圖／國影中心提供）



鄭麗君說明，民國67年前行政院新聞局與民間共同集資成立「財團法人中華民國電影事業發展基金會附設電影圖書館」，後轉型為「財團法人國家電影資料館」，民國103年再轉型為「財團法人國家電影中心」，多年來國家電影中心承擔政府典藏國家電影資產的重要任務，卻未賦予法制化組織地位，由私法人性質之財團法人持有國家重要電影資產，未盡妥適，對外徵集電影資產也常有限制。

如今國家電影中心由「財團法人」轉型為「行政法人」，將可提升社會公信力、強化徵集國家文物功能，確保我國影視資產保存之多樣性及完整性。

▲今年6月國家電影中心舉辦「行影‧不離－李行90‧電影70」記者會，同時為資深導演李行歡慶90歲大壽。（圖／國影中心提供）



鄭麗君表示電影、電視及廣播為我國重要大眾文化，相關視聽資料迄今卻大量散佚流落海外或全台各處，轉型為國家電影及視聽文化文化中心後，可強化典藏、修復、保存影視聽文化資產等功能，建構完整的台灣影視史詮釋體系，並持續推廣經典作品，先前相關修復作品已至歐洲各國巡迴播映。

如今透過設置條例明確其定位、管理規範及法律位階，並落實對國有財產之監管密度及促進公共化使用，同時鬆綁財務框架，得以運用公有財產，使相關收入循環運用，提增多元營收計畫，擴大組織專業、文化績效及公共效益，勢必更有助於國家電影中心永續經營及發展。



文化部此次擬具之「國家電影及視聽文化中心設置條例」草案共計33條，包含國家電影及視聽文化中心業務範圍、經費來源、組織運作方式，以及監督機關文化部對該中心的監督機制等。

未來，國家電影及視聽文化中心將透過影像、聲音等史料檔案系統化整理及研究，執行重建台灣影視史等公共性任務；該中心也將延續現行電影中心任務，以FIAF（國際電影資料館聯盟）、SEAPAVAA（東南亞暨太平洋影音資料館協會）等國際組織會員身分，持續進行各式國際文化合作及拓展。



此外，國家電影中心所需硬體館舍部分，文化部於民國105年9月9日與新北市政府簽訂合作籌建國家電影中心場館契約，新北市政府預計於110年完工移撥該中心使用，提供所需映演、閱覽、展覽、行政等空間。

▲今年10月「世界影音遺產日X國影四十」與會貴賓合影。（圖／國影中心提供）



電影文資修復及保存部分，自105年起文化部將「台灣經典電影數位修復及加值利用計畫」納入文化部科技自主額度，每年編列約2千多萬元用於補助國家電影中心辦理電影數位修復、高階掃描等，至今已辦理《空山靈雨》、《地獄新娘》、《難忘的車站》等影片修復及《悲情城市》、《玉卿嫂》、《母親三十歲》等影片之高階數位掃描。

文化部亦於106年起新增4年共2億餘元預算，用於辦理「國家電影資產保存及推廣計畫」，以強化電影文化資產之蒐集、搶救、保存、活化運用等，同時亦已於今年透過前瞻預算補助本中心1億元推動「國家影視聽史建構計畫」，期能整體研究、呈現我國影視聽文化整體歷史發展脈絡。