2020年台股「禍福相倚」　統一歸納六大選股方向把握獲利關鍵

▲ 2020年台股上半年優於下半年。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

統一證券今（10）日舉行2020年投資展望會，統一投顧董事長黎方國指出，指數的高低點將在10,000~12,500點間，也可能在特殊事件催化下越過歷史高點12,682點或向下跌破萬點，而上半年行情也會比下半年好，建議投資人把握上半年積極做多，選股則可以朝向5G、半導體、穿戴設備...等六大方向。

統一證券首席策略專家呂忠達副總表示，在經歷今年全球主要央行迅速寬鬆貨幣的做法，以及近期貿易戰風險緩解之歷程後，預期全球央行在明年上半年可能將放緩寬鬆節奏，並觀察前期政策效果後再做考量。而美、中貿易的協商進程、國際油價的變化，以及以英國脱歐為主的歐洲政治風險，則是後續要追蹤的變數。當全世界進入「零負利率時代」，要如何尋找高股息、高殖利率的投資標的，已經成為現階段最重要的投資課題，而台股的股息殖利率對於外資而言是相當的具有吸引力。

請繼續往下閱讀...

統一證券執行副總楊凱智認為，2020年台灣股市的市場價值、產業的趨勢地位、歷史的輪迴、幣值的助攻，以及企業獲利的成長等，都將充分支持台股重新往上評價（Rerating），而美中貿易戰的衝擊對於台灣實質經濟之影響已漸淡化，只留市場情緒面之干擾。

▲ 5G仍是明年最大投資題材。（圖／記者邱倢芯攝）

統一投顧提出與先前多家投顧對台股2020所發展的樂觀看法有所不同，黎方國認為，2020年台股將是「禍福相倚、劇烈震盪」的格局，指數的高低點將在10,000~12,500點間，搭配特殊事件影響，台股向上衝高越過歷史高點12,682點及向下跌破萬點，都有可能在2020年發生。而上半年行情也會比下半年好，建議投資人把握上半年積極做多。

黎方國指出，投資人應聚焦產業趨勢及市場題材，並且務必慎選個股才是獲利制勝的關鍵。黎方國歸納出六大選股方向，包括5G概念股、華為「去美國化」轉單股、半導體族群、穿戴式裝置、低基期轉機股及水泥股，都是投資人可以留意的標的。

在全球投資布局方面，黎方國表示，明年全球GDP仍會維持正面，其中新興市場成長潛力優於已開發市場，投資人選股可以從這裡著手。此外，由於2020年是中國大陸「十三五計畫」的收官年，也是邁向小康社會GDP翻轉一倍的驗收年，因此將會積極擴大建設，再加上MSCI及富時指數陸續調高陸股權重，2020年的陸股走勢也值得期待，投資人可以透過複委託及買賣ETF等方式參與陸股投資。