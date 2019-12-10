影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族要等股價夠低

記者陳心怡／台北報導

相信對於小資存股族而言，0050（台灣50）和絕對是再熟悉不過的ETF（指數股票型基金）了。不過，在《雲端最有錢》節目中，來賓財金系教授鄭廳宜卻提醒存股族，要慎選存股標的，盡量避開0050和00861（元大全球未來通訊）。

鄭廳宜說：「存股最重要的是價格買得夠低，選擇定存股有幾個原則，包括設定價格、等待價格出現，假如變貴或獲利變差了，就得趕快轉換存股標的」。

鄭廳宜以0050存股為例，如果現在開始存，可能要等個30年！以台股13000點計算，0050估計是104元，再假設現在開始定期定額買0050，之後遇到台股崩跌，0050跌到60元，初估持有成本為80多元，台股從最低點回到12682點，至今已經30年，從60元回到80元恐花近30年。

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另外，鄭廳宜大推台企銀（2834）做為定存股，他表示，在民國106年之前，它的EPS（每股盈餘）約0.8元，但從107年後都有1塊多，加上獲利和股價是同步上揚的，所以看好是很好的存股標的。

有許多人認為定期定額存股，方便又完全不用耗時看盤，但鄭廳宜認為這是大錯特錯的方法，應該是要每個月把錢存起來，等到KD值在25以下時，勇敢的買進去，這樣積極管理才對，而不是用懶人方式去存股。

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