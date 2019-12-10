紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

▲紐西蘭懷特島（White Island）2019年12月9日爆發，專家指出，釋出的毒氣非常致命。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（Whakaari／White Island）火山9日爆發，目前至少5人死亡，31人受傷，8人失蹤。奧克蘭大學教授克羅寧（Shane Cronin）指出，火山噴發釋出有毒氣體二氧化硫（Sulphur Dioxide）、硫化氫（Hydrogen Sulphide），奧塔哥大學毒氣專家麥克布萊德（David McBride）也表示，「只要吸進一口高濃度的硫化氫，將會導致你的心跳立即停止。」

根據網路媒體stuff.co，奧克蘭大學（University of Auckland）教授克羅寧認為，懷特島的火山活動可能需要好幾周或數個月才會逐漸平息。他提到，火山噴發以後，地表下的岩漿繼續釋出熱水與氣體，包括有毒的二氧化硫與硫化氫，因此救援人員必須配戴呼吸防護裝置，島上救援工作將會更加困難。

▲紐西蘭懷特島火山爆發，釋出硫化氫與二氧化氫。（圖／路透）



《紐西蘭先驅報》報導，奧塔哥大學（University of Otago）副教授麥克布萊德指出，「只要吸進一口高濃度的硫化氫，將會導致你的心跳立即停止。」他認為，懷特島上的受害者很有可能遇到這個情況，但是很難估計當時化學物質的濃度，「400ppm就足夠立刻讓人失去意識」，並且對於大腦中樞神經造成傷害，「立刻把一個人擊垮，可能造成長期影響，但我們對此所知不多。」

麥克布萊德也提到，「當你接觸二氧化硫的時候會喘不過氣，這是急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的危險，可能會出現發炎與痙攣的情況。」

▲紐西蘭懷特島火山爆發，目前已5死31傷，警方研判失蹤的8人很有已經身亡，遺體被火山灰覆蓋。（圖／路透）

根據BBC報導，紐西蘭懷特島的火山9日爆發，目前5人死亡，31人受傷，其中12人情況危急。警方10日宣布啟動刑事調查，他們指出，8位失蹤的受害者很有可能已經身亡，雖然「不確定」遺體狀態如何，但很有可能是「被火山灰覆蓋」，因此前幾次空中偵察無法找到生還跡象。

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