益品書屋抽10名全年免費入館！飲料無限、講座音樂會免費欣賞

▲益品書屋舉行抽獎活動，得獎者將可享全年免費入館、飲料無限暢飲、音樂會講座等。（圖／益品書屋提供）

記者林育綾／綜合報導

成立3年半的「益品書屋」於台北、台中有近6千本藏書，提供舒適的閱讀環境，還有多種飲料無限暢飲，而即日起自31日書屋舉行抽獎活動，10位幸運得獎者將能獲得全年免費入館，除了飲料自助無限取用，還有音樂會、講座等活動皆能免費參加，總價值36萬5千元！

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▲「益品書屋」一般入館費為每人新台幣100元，除了提供舒適的閱讀環境，還有多種飲品無限暢飲。（圖／益品書屋提供）

「益品書屋」一般入館費為每人新台幣100元，除了提供舒適的閱讀環境，還有咖啡、茶和冰沙等多種飲品提供民眾無限暢飲，讓許多人待上一天都不想離開。當時開幕更造成話題與排隊人潮，館內設計氛圍優雅，更是國內外空間設計上的常勝軍，每年獲獎之外，也成為許多喜愛閱讀及文青打卡的熱點。

▲館內設計氛圍優雅，更是國內外空間設計上的常勝軍。（圖／益品書屋提供）

目前益品於台北、台中二館有近6千本藏書，都是市面上獨特少見的精裝圖文書，包含飲食、生活、旅遊、美學、童趣及外文等類別書籍，館內悠揚琴聲迴盪，每天下午2:30到4:30都有小提琴現場演奏；每月也舉辦3場各式音樂表演與藝文講座，讓書屋成為多元學習場域，豐富人們的心靈與生活。

▲益品書屋有近6千本藏書，都是市面上獨特少見的精裝圖文書。（圖／益品書屋提供）

近日書屋為分享閱讀樂趣，舉辦抽獎活動，即日起至12月31日止，只要追蹤益品書屋Instagram(@epbooks.tw)，並在活動貼文按讚與留言「抽全年免費到益品書屋」，就有機會抽中2020整年免費入館，同時也能免費參加由益品舉辦的藝文講座與音樂會，此次抽獎預計抽出10名（台北館與台中館各5名），總價值36萬5千元。

▲益品書屋每月也舉辦3場各式音樂表演與藝文講座。（圖／益品書屋提供）

目前益品書屋有台北、台中兩館，全年除農曆除夕休館1天外，其餘每天中午12時到晚上8時都開館提供民眾閱讀，期盼讓閱讀成為台灣最美的風景。

益品書屋

台北館：台北市中正區仁愛路二段69號

台中館：台中市南屯區惠文路361號