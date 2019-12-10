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米其林晚宴等級油品深耕餐飲名校　挹注泰山營運前三季每股賺1.04元

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▲泰山攜手米其林主廚丹尼爾Daniel Negreira（圖左）走入開平餐飲學校，親自傳授主廚精神及西班牙料理美味秘訣。（圖／記者林淑慧攝）

▲泰山攜手米其林主廚丹尼爾Daniel Negreira（圖左）走入開平餐飲學校，親自傳授主廚精神及西班牙料理美味秘訣。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

泰山旗下頂級油品連續兩年獲選「臺北米其林指南」晚宴首選食用油，為助攻培育未來的明日之星，泰山攜手米其林主廚深耕校園，帶動旗下油品熱銷；泰山主管指出，近一年來油品市場的銷量衰退6.6%，但chefoil主廚精選銷售反而逆勢成長，挹注泰山今年前三季營運每股賺1.04元。

食品大廠泰山今天邀請西班牙籍米其林名廚丹尼爾Daniel Negreira，走入開平餐飲學校，親自傳授主廚精神及西班牙料理美味秘訣，帶領開平學生大秀廚藝成果，激勵校園學子力朝專業主廚之路邁進。

請繼續往下閱讀...

丹尼爾Daniel Negreira為「Hidden By DN隱丹廚」餐廳的主廚，在台深耕十餘年，今天親自教授西班牙經典菜色「蒜香蝦油鮮蝦Gambas al Ajillo」，選用泰山以五道食安關卡嚴謹把關、歐洲原瓶原裝進口的Extra Virgin Olive Oil第一道冷壓橄欖油，傳授烹調手法，變化吸睛料理。

泰山主管表示，近年來健康風潮當道，泰山持續引進國外頂級油品，其中Chefoil是進口油的新品牌，上市後受到台北米其林的肯定，連續兩年獲選「臺北米其林指南」晚宴首選食用油，帶動旗下三款油品的排名持續向前。

依據內部統計，近二年國內整體油品市場呈現衰退，近一年以來整體市場銷量衰退達6.6%，但chefoil主廚精選的銷售反而逆勢成長，穩住了泰山油品的銷售表現；為擴充產線產能，泰山今年亦投資更新旗下油脂廠設備，可望於今年底啟用，挹注未來業績可期。

依據財報，泰山今年前三季累計營收為60.8億元，稅後純益為5.76億元，與去年同期相比成長19.18%，每股稅後純益（EPS）為1.04元；法人表示，如果黃豆價格持續走穩，預估泰山全年EPS超過1.1元，可望創下歷史新高。

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