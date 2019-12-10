勞動部明預告新法規　業者需強制幫外送員投保300萬

▲勞動部長許銘春。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外送員的職業安全問題一直是外界關注議題，對此勞動部也找來業者訂定指引，為的就是希望可以保障外送員的職業安全，勞動部長許銘春今（10）日表示，勞動部職業安全衛生署明將預告修正「職業安全衛生設施規則」，未來不論外送員是僱用或承攬，業者都應參照職安署公布的「食品外送作業安全指引」，為外送員投保300萬元的死亡及失能團體傷害險，若未依照法規加保，可依職安法最高可開罰30萬元，預計最快年底公告。

許銘春表示，食品外送作業安全指引2.0版在上周已經公布，而職業安全衛生設施規則已經擬定好已經在昨天簽署好，明天就會進行預告，這次的預告期為期兩周，未來也可以在法源上有更好的依循。

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另外，許銘春也提到，之後也會針對職安法進行修法，主要就是把新興經濟產業都囊括近來，只是近期外送員的相關議題是外界最關注的，因此才會先處理外送員的部分，之後也會針對職安法的部分進行修法，但修法是一件大工程希望外界可以多給一點時間。

▲業者需強制幫外送員投保300萬。（圖／記者林敬旻攝）

根據職安署明將預告的「職業安全衛生設施規則」是進一步加強指引效力，規定業者必須僱主應參照該指引訂定食品外送作業危害防止計畫，這也表示如果計畫中未包含指引的保險額度，就可依法開罰。

勞動部隨即訂定新版「食品外送作業安全指引」、加入保險建議額度、提供安全帽、反光標示等，勞動部預定明天預告「職業安全設施規則」，規定「承攬」業者也準用該法，意謂若未提供安全帽並使勞工確實使用，可依職安法最高可開罰30萬元；修法法規將預告兩周（14天），若各界無意見，最快今年年底就可公告生效。