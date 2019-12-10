沙田第一城租金失守1萬　淡市減租按月跌30%

▲沙田第一城2房月租跌穿1萬元。（圖／翻攝自中評社）

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大公報訊報道，二手樓價及租金同步向下。新界指標屋苑沙田第一城租金失守1萬關，2房剛以9500元租出，較同類上月租值跌30%。

世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田第一城38座低層G室2房戶，實用面積304方呎，望開揚景，剛以9500元租出，實用呎租31.3元，為屋苑租金今年首次跌穿1萬元。按業主2013年315萬元購入價計，租金回報3.6厘。

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收租廿年沽貨 名都435萬今年低

翻查紀錄，沙田第一城37座高層H室，實用面積304方呎，雖然2房改1房間隔，但上月仍以1.35萬元租出，呎租44.4元，即前述2房單位租金急回4000元或30%。代理解釋，今次租出的38座單位屬低層戶，加上內部裝修較殘舊，在淡市下要減租才獲承接。

另邊廂，樓價跌勢持續，投資者紛止賺離場。一名持有粉嶺名都2房戶收租逾20年的投資者，剛以435萬新低價沽貨。中原地產區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都4座低層C室，實用面積376方呎，屬2房間隔，內園景，原業主2個月前以480萬元連租約放盤，惟見經濟前景未明朗，恐樓價愈跌愈深，遂連減多口價以435萬元沽貨，減幅近10%，折合實呎11569元，持貨收租23年，帳面賺約1.3倍離場。

翻查紀錄，粉嶺名都上月錄同樓層2房成交，實用面積376方呎，望內園景，作價達460萬，相隔1個月，同類單位賣平5.4%；若與上半年高峰期比較，同類低層戶造價更高見506萬元，半年樓價差距達14%。

特色戶業主亦擴大議幅。消息指出，大埔嵐山3座頂層一夥複式戶，實用面積1720方呎，屬4房間隔，連514呎天臺及59呎梯屋，原業主於2015年以1616.6萬元購入，早前以2100萬元放賣，最終劈價150萬以1950萬元易手，減幅約7%，仍賺約333.4萬元離場。