香港97%零售業虧損　7000店預計半年內倒閉

▲謝邱安儀指，6月以來幾乎所有零售公司都處於虧損中，未來或爆發結業潮及裁員潮。

圖文／中評社

香港文匯報報道，修例風波以來，香港的零售業持續低迷，不僅遊客大幅下降導致旅遊消費減少，本地市民亦在暴力陰影下消費意慾降低。一項零售業調查顯示，自6月開始幾乎全部（97%）零售公司都處於虧損狀態，逾半數虧損程度嚴重。根據調查結果推斷，香港在未來6個月內可能面臨零售店結業潮及裁員潮，料將有7，000間店舖結業。



有記錄以來最差情況

香港零售管理協會於10月29日至11月22日對本港176間零售公司展開調查，共覆蓋4，310間店舖及8.97萬名員工。97%的業內公司表示公司整體虧損，其中33%屬於中等虧損，逾半數（57%）嚴重虧損。協會主席謝邱安儀表示，情況嚴峻，是自上世紀90年代香港有記錄以來的最差情況。



調查包括中小型零售企業及較大型的連鎖店，分別佔調查樣本約一半（51%中小企，49%連鎖店），兩者雖然承受損失能力不同，但面對情況都不容樂觀。93%中小企的虧損程度達中等以上，中等及嚴重虧損的連鎖店亦佔比高達86%。現時零售公司已有約兩成採取“放無薪假”、“裁員”及“減少店舖數目”應對虧損。



三成的零售企業明確表示，如果經營環境未有改善或得不到適切支援，企業將在未來六個月內裁員，平均裁員10%。香港約有27萬名零售從業者，推算將有5，600名員工受裁減。謝邱安儀表示，裁員潮將影響員工背後的5，600個家庭，家庭收入降低會導致消費、供樓等其他經濟活動都受到影響，或會出現更嚴重的連鎖經濟反應。此外，有11%的受訪公司表示將於6個月內採取“結束營業”措施，按照現時全港6.4萬間持牌零售機構推算，未來將有近7，000間店舖結業。



睇淡聖誕難反彈

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調查數據是根據上兩個月的社會及經營環境錄得，本月社會環境稍顯平靜，但謝邱安儀對短期內狀況改善仍不樂觀。她說，聖誕季原本是零售業的傳統旺季，但月初至今的銷售數據仍不理想，不期待月底會出現大型反彈。即使社會暴力能進入平息階段，零售業恢復繁榮及重建香港的國際形象仍需時間，在此之前所有的零售商都是在承受虧損。