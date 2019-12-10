科技業女力！美光女高階主管達13.5%　董事會占25%

▲美光女性高階主管比例增加。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美商記憶體廠美光（Micron）今（9）日發布《2019 財政年度多元化、平等和包容性年度報告》，報告中指出，美光公司在女性參與比例提高，包括董事會女性比例提高至25%，女性高階管理層提高從10.4%提升至13.5%。

美光這份報告主要發表其多元化、平等和包容性報告，包括女性參與、薪資平等以及員工資源團體（ERG）的成長等，其中，在性別參與項目成效顯著。

請繼續往下閱讀...

美光多元化、平等與包容性副總裁Sharawn Connors表示，美光相信，具備多元背景員工的團隊彼此合作是釋放能量和創新的關鍵；美光熱衷於建立包容性文化，讓所有團隊成員都可以被看到、聽到、重視和尊重。

這份報告從種族/民族、性別、工作內容、慈善事業和薪酬等多項指標。報告結果出爐，在多元化層面，美光分別針對「黑人/非裔美國人」、「終身任職和經驗豐富」以及「身心障礙」團隊成員，新增了三個新的員工資源團體，有助於為所有人創造包容的環境。其中，美光推出首個針對身心障礙人士的員工資源團體 –「Capable」，為身心障礙人士提供優質的工作和職業發展機會。

另外，美光在美國的博伊西、愛達荷州和華盛頓特區贊助「驕傲遊行」（Pride Parade），並啟動「包容性盟友聯盟」(Inclusion Allies Coalition) 線上學習模組。

在性別參與方面，美光董事會多了兩名女性成員，Mary Pat McCarthy 以及 MaryAnn Wright，董事會女性占比提高至25%。美光女性副總裁比例幾乎增加一倍，高級管理層中的女性比例也從10.4%增至13.5%。