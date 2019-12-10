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人力銀行：86%上班族不等年終要跳槽　創12年來新高

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▲工作 上班族。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人力銀行最新調查有８６％上班族不願等年終想轉職，示意圖。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

經濟成長率有望「保二」，不過明年景氣變數多，上班族似乎也意識到危機感，在農曆年前蠢蠢欲動，已有跳槽計畫，對此yes123求職網，特地進行「歲末徵才轉職與明年調薪福利調查」，有高達八成六(86.2%)的上班族，「會考慮」在農曆年前換工作，比例不但比去年、前年、大前年多(去年84.7%；前年為82.2%；大前年80.9%)，更續創金融海嘯以來，也就是12年的新高。

根據yes123求職網調查顯示，其中甚至合計有五成九(59%)透露，早就「付諸行動」，開始投遞履歷，正式尋找新工作：33.2%屬於「已經開始尋找，但尚未有面試機會」；25.8%屬於「已經開始尋找，且已有面試機會」。

請繼續往下閱讀...

對於年前想轉職的主因，在可複選狀況下，依序為：「薪水太少，很難過活」(51.1%)、「沒有升遷、調部門的機會」(38.7%)、「不喜歡現在的工作內容」(33.5%)，以及「太久沒有加薪」(32.2%)、「覺得現在的公司沒前景」(30.1%)。

其他想轉職的原因，又分別有：「覺得現在所處的行業沒前景」(24.4%)、「工作壓力太大」(21.8%)、「工時太長」(20.2%)，以及「與老闆或主管處不來」(19%)、「擔心年終獎金或分紅縮水」(17.6%)。

而多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，那麼對「新東家」月薪的期望，又是如何呢？此次調查顯示，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪8,319元。假如「老東家」真的想慰留勞工，又得付出多少「代價」呢？調查也發現，目前的公司在月薪上，平均需加碼9,194元，等於比前者多875元，高出10.5%左右。

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