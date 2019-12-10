建築師憂空總成為「大巨蛋翻版」　文化部澄清：將召開多場諮詢2年內提出

▲「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）近來因計畫案惹議，文化部慎重澄清。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

文化部籌備空總 台灣當代文化實驗場（C-Lab）已2年餘，今年11月獲行政院核定，將以8年為期建置軟硬體，不過藝文界抗議「決策只由少數人決定」，建築師呂欽文更擔憂表示，「這個『實驗場』會是大巨蛋爭議與桃機波折的翻版」。對此文化部今（10）日澄清，該計畫從構想初期即召開過多場諮詢會，不會只由少數人決定，也絕非著眼於收益的都市精華地段土地開發案，而是一新型態國際級藝文創新機構的發展計畫，「目前外界所見之空總建築透視圖，係為計畫籌備階段發想之概念示意圖，而非定案設計。」

建築師呂欽文昨（9）日在個人臉書提到，北市仁愛路的空總基地發展方式已爭論多年，但直至日前的討論會，文化部已運行多時的方案，才被藝文界及建築界認知，在此之前並未被普遍認知。他也說，這個「空總台灣當代文化實驗場(C-LAB)」方案第二期計畫已被行政院核可，且已編列三億餘預算，逐步執行中，近期已進展至建築設計硬體建築師徵選內容的研擬。」

請繼續往下閱讀...

呂欽文說，「那麼重大的發展，竟未被多數社會大眾、甚至藝文菁英份子認知，此事非同小可。更何況都市計畫尚未變更完成、引入活動與空間量分配未經徹底討論、總體發展目標對誰最有利、一次空降半個大巨蛋對環境的衝擊⋯⋯種種關鍵問題皆還沒處理或得到社會共識就已起跑，未來可能的風暴，不難想像。」他擔憂「這樣的發展模式、說這個『實驗場』會是大巨蛋爭議與桃機波折的翻版，絕對不是危言聳聽。」

對此文化部回應，空總第二期整體發展綱要的8年計畫（民109-116），經文化部與科技部、經濟部共同提案後，於今（108）年 11 月獲行政院原則同意續辦，需於2年內再行提報園區整體整建規劃：第二期將先以軟體預算，結合跨部會共同合作，持續壯大「一機構三中心」（台灣當代文化實驗場C-Lab，以及當代藝術、科技媒體和社會創新三中心）的組織發展，並持續深化與國際藝文機構之合作關係，邁向以推動「藝術 x 科技 x 社會」三面向創新能量為目標的國際級藝文創新機構。

同時，文化部將成立修整建規劃委員會，召開系列公聽會廣徵各界意見，再據以規劃未來古蹟修復及危樓改建方向。全案預計以兩年時間提出園區整體整建規劃，再送行政院核定。

文化部慎重澄清，該計畫從構想初期即召開過多場諮詢會，不會只由少數人決定，也絕非著眼於收益的都市精華地段土地開發案，更不是過往為了將空間活化而以《促參法》委託民間機構辦理的BOT案，而是一新型態國際級藝文創新機構的發展計畫。

全案將透過「以軟帶硬」形式進行規劃，近期將延續既有諮詢會，成立規劃委員會，持續召開系列公聽會廣徵各界意見，並依據各界諮詢結果，規劃未來園區古蹟修復及危樓改建之設計原則，預計以2年時間提出園區硬體整建之設計規劃，再待行政院核定。故「目前外界所見之空總建築透視圖，係為計畫籌備階段發想之概念示意圖，而非定案設計。」

▲文化部澄清「目前外界所見之空總建築透視圖，係為計畫籌備階段發想之概念示意圖，而非定案設計。」（圖／記者林育綾翻攝）