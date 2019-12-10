　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接受骨髓移殖4年　「精液含捐贈者DNA」他震驚：我好像被取代

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利法醫僅藉手帕、牙刷與一封信，便成功重建歷史人物的DNA。（圖／達志示意圖）

▲男子接受骨髓移殖後，發現自己體內DNA因此改變。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內達華州一名男子接受骨髓移殖手術，4年後身體竟然出現驚人變化，監測發現除了血液中的DNA受到捐贈者影響，舌頭、嘴唇以及臉頰，就連精液也都包含捐贈者DNA，全身只剩胸部和頭髮的DNA完全屬於自己。

在瓦肖郡警局(Washoe County)工作的男子朗(Chris Long)，因為患有急性骨髓性白血病(Acute myeloid leukemia)，4年前接受一名德國捐贈者的骨髓移植，並答應讓警局持續監測他的DNA變化，如今被犯罪實驗室的同僚測試發現，他的嘴唇、舌頭和臉頰等細胞，竟然同時存在他自己與捐贈者的DNA。

驚人的結果讓朗成為了同時具有2種DNA的「嵌合體」(Chimera)，他表示，「這真的十分驚人，我感覺像是自己消失了，而被體內另外一個人取代」。史丹佛大學醫學中心血液與骨髓移植科主任雷茲瓦尼(Andrew Rezvani)表示，某些醫療手術可能會導致類似現象出現，但DNA不會因此改變一個人的大腦與個性，所以不需要太過擔心。

朗的精子出現捐贈者DNA，令外界好奇這樣是否會影響到之後子嗣的DNA，但由於朗在生下第二個孩子後已經結紮，所以我們無從得知，不過雷茲瓦尼認為，因為這種情況而生下擁有別人DNA的孩子是不可能的事。

警方則著手研究「嵌合體」案例對於刑事偵辦與法醫工作可能會造成的影響，2004年阿拉斯加研究人員根據精液取得的DNA資料鎖定一名嫌犯，然而該人當時已經坐牢，後來證明他曾接受過骨髓移殖手術，捐贈者是他的哥哥，後來順利將真正的犯人定罪。

►腦公！你不可以賴帳喔！

ET快訊
高嘉瑜18歲就被挖上吳宗憲節目！嫩臉激似楊丞琳舊片起底：差點
妻兒遭騙進深山生3胎…10年後被警找到！丈夫竟絕望變「女生」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好心幫老婆婆除草被雷劈　20歲男慘成焦屍「頭髮還在冒煙」

12歲少女Snapchat列死亡名單　放話「他們星期一會被殺」

化糞池丟火柴慘被炸飛　男童「空中翻轉一圈」嚇壞身旁的他

2歲童被哥哥用BB槍射頭！　「0.6公分子彈」卡大腦送醫身亡

買樂透爽中42億元大獎　幸運工差點嚇出心臟病：會完成工作！

正妹女記者直播遭男跑者襲臀　她po文痛斥：你物化羞辱我！

南韓批「旭日旗象徵侵略」求禁入奧運　日本抗議：自古扎根社會

紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

橫渡大西洋只求入境美國！　非洲移民人數1年內翻倍成長

她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視「被迫更健康」

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

南韓批「旭日旗象徵侵略」求禁入奧運　日本抗議：自古扎根社會

紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

橫渡大西洋只求入境美國！　非洲移民人數1年內翻倍成長

她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視「被迫更健康」

接受骨髓移殖4年　「精液含捐贈者DNA」他震驚：我好像被取代

《華郵》：美國官員誤導大眾相信「阿富汗戰爭會獲勝」

當眾吃掉「365萬香蕉」！　他堅稱不後悔：這是我的藝術表演

紐西蘭火山爆發「啟動刑事調查」！　47名受害者國籍全出爐

懷特島才噴發…日氣象廳續報各地活火山　櫻島已爆137次、西之島流熔岩

人權問題擺一邊！美國態度轉彎　要安理會商討「北韓升高挑釁可能性」

保存怦然心動的回憶！臺文館打造「創齡社群資源箱」邀銀髮族編輯圖文小誌

南韓批「旭日旗象徵侵略」求禁入奧運　日本抗議：自古扎根社會

媽一開門享受巨星待遇！　唯獨牠「乖坐沙發等」引關注

升空近半年！福衛七號釋出首波大氣觀測資料　即起供全球下載

【爸媽看過來】隔代教養著重「教」還是「養」？三招協助和長輩溝通

請帶著自己的餐具　「裸賣裸買」的無肉市集12/14新竹將軍村登場

天菜正妹女警成月曆女郎　比空姐月曆還難搶！承辦人：缺貨別逼我！出不來

傳密會落選區議員！林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」：不會變陌路人

假車禍撞出強迫真賣淫　遷安市公安高層和富商是嫖客！

票投小黨是浪費？時力嗆民進黨：一定會過5%、黃國昌留國會是共識

國際熱門新聞

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

零下35°C停電　5歲童抱嬰兒求救

紐西蘭火山爆發　失蹤者無人生還

冰桶挑戰發起人辭世　享年34歲

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

紐西蘭火山爆發5死31傷8失蹤

辣模連爆竊4店　偷完還吃麥當勞

看遍動物屍體　澳洲大火志工需心理諮商

女記者播報路跑　慘遭鹹豬手襲臀

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

世界最古老鳥蛋！距今1700年

更多熱門

相關新聞

只求入境美國　非洲移民1年翻倍成長

只求入境美國　非洲移民1年翻倍成長

美國聯邦政府統計顯示，在過去1年裡，透過美墨邊境入境尋求庇護的非洲移民，增加了1倍以上，儘管到達邊境之前的路途上有可能被行搶，天候也是要考量的因素之一，但還是有很多人願意冒風險。自墨西哥政府開始記錄來自非洲國家的移民報告後，每年的人數都在穩定成長，而至今這1年內人數暴增的一部分原因，可能是歐盟移民政策緊縮。

她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視

她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視

美求安理會商討「北韓挑釁可能性」

美求安理會商討「北韓挑釁可能性」

墨西哥「有條件」接受美對鋼鐵要求

墨西哥「有條件」接受美對鋼鐵要求

12歲女列死亡名單：星期一被殺

12歲女列死亡名單：星期一被殺

關鍵字：

骨髓移殖DNAChris Long內華達州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面