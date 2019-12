接受骨髓移殖4年　「精液含捐贈者DNA」他震驚：我好像被取代

▲男子接受骨髓移殖後,發現自己體內DNA因此改變。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國內達華州一名男子接受骨髓移殖手術,4年後身體竟然出現驚人變化,監測發現除了血液中的DNA受到捐贈者影響,舌頭、嘴唇以及臉頰,就連精液也都包含捐贈者DNA,全身只剩胸部和頭髮的DNA完全屬於自己。

在瓦肖郡警局(Washoe County)工作的男子朗(Chris Long),因為患有急性骨髓性白血病(Acute myeloid leukemia),4年前接受一名德國捐贈者的骨髓移植,並答應讓警局持續監測他的DNA變化,如今被犯罪實驗室的同僚測試發現,他的嘴唇、舌頭和臉頰等細胞,竟然同時存在他自己與捐贈者的DNA。

驚人的結果讓朗成為了同時具有2種DNA的「嵌合體」(Chimera),他表示,「這真的十分驚人,我感覺像是自己消失了,而被體內另外一個人取代」。史丹佛大學醫學中心血液與骨髓移植科主任雷茲瓦尼(Andrew Rezvani)表示,某些醫療手術可能會導致類似現象出現,但DNA不會因此改變一個人的大腦與個性,所以不需要太過擔心。

朗的精子出現捐贈者DNA,令外界好奇這樣是否會影響到之後子嗣的DNA,但由於朗在生下第二個孩子後已經結紮,所以我們無從得知,不過雷茲瓦尼認為,因為這種情況而生下擁有別人DNA的孩子是不可能的事。

警方則著手研究「嵌合體」案例對於刑事偵辦與法醫工作可能會造成的影響,2004年阿拉斯加研究人員根據精液取得的DNA資料鎖定一名嫌犯,然而該人當時已經坐牢,後來證明他曾接受過骨髓移殖手術,捐贈者是他的哥哥,後來順利將真正的犯人定罪。

After a bone marrow transplant, a man with leukemia found that his donor’s DNA traveled to unexpected parts of his body. A crime lab is now studying the case. https://t.co/JO1LjogQ7S