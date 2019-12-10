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2019超商風雲商品排行榜出爐　全家：氣泡水銷售數二年來成長十倍

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▲全家便利商店今（10）日公佈2019年度風雲商品排行榜，被視為零售消費市場風向球。（圖／全家提供）

▲全家便利商店今（10）日公佈2019年度風雲商品排行榜，被視為零售消費市場風向球。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣便利商店密集度世界排名第二，你最愛買什麼？全家便利商店今（10）日公佈2019年度風雲商品排行榜，健康意識抬頭下，氣泡水市場自2017年以來，銷售數成長十倍；其中，全家自有品牌氣泡水上市二個月即賣出百萬瓶佳績，以黑馬之姿成為同品類商品的榜首。

全家便利商店每年年末透過盤點2000餘商品，並發佈年度風雲商品排行榜，被視為零售消費市場風向球。依據統計，健康風、自然風、跨界風、網搜風成為2019年「全家」風雲商品四大熱銷趨勢。

請繼續往下閱讀...

全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，因為國人健康意識抬頭，氣泡水市場逐年成長，瞄準需求，「全家」近年積極導入氣泡水品牌，從2017年至今，氣泡水品項數成長三倍，銷售數更成長十倍。

▲全家便利商店於今年4月推出自有品牌FMC小分子氣泡水，上市甫2個月即熱銷百萬瓶，以黑馬之姿成為同品類商品的榜首。（圖／全家提供）

▲全家便利商店於今年4月推出自有品牌FMC小分子氣泡水，上市甫2個月即熱銷百萬瓶，以黑馬之姿成為同品類商品的榜首。（圖／全家提供）

全家便利商店於今年4月推出自有品牌FMC小分子氣泡水，上市甫2個月即熱銷百萬瓶，以黑馬之姿成為同品類商品的榜首。據外部市調顯示，「全家」飲品成長表現優於同業，其中以包裝水帶動整體動能，進一步細究原因，氣泡水功不可沒。

其次，冷藏茶飲市場中，奶茶勢力逐年攀升。標榜100%使用台灣生乳的義美鮮奶茶，以平均一分鐘賣出6瓶的熱銷程度，榮登今年冷藏奶茶類的榜首；近年將零食、甜點、冰品變身為飲料的跨界風格，像是Lotus焦糖餅甜筒／雪糕、貝禮詩奶酒冰淇淋等也受到消費者喜愛。

而在網搜風格商品中，最常見到網友們新品開箱試吃的心得分享，而這群重要的意見領袖也成為消費者選購的指標之一，形成另類的「線上導線下」現象。如從日本「全家」夯到台灣的舒芙蕾布丁，一推出即在網路社群造成討論；另外生滾海鮮煲粥更被網友讚譽「圖文完全相符」、「有兩隻蝦居然才65 !好佛」。

▲全家便利商店自2013年底發表自有品牌FamilyMart Collection，其中衛生紙平均一年銷售可疊出35座台北101大樓，成為風雲商品排行榜上的隱形冠軍。（圖／全家提供）

▲全家便利商店自2013年底發表自有品牌FamilyMart Collection，其中衛生紙平均一年銷售可疊出35座台北101大樓，成為風雲商品排行榜上的隱形冠軍。（圖／全家提供）

另外，全家便利商店自2013年底發表自有品牌FamilyMart Collection以來，銷售業績逐年成長，除了提供消費者日常生活所需的食品外，在日用品部份同樣表現亮眼，其中自有品牌衛生紙推出至今銷售超亮眼，平均一年銷售可疊出35座台北101大樓，成為風雲商品排行榜上的隱形冠軍。

依據財報，全家便利商店今年前三季合併營收576.17億，年增8.1%，稅後淨利為14.04億，較去年同期增6.18%，歸屬母公司淨利13.49億，較去年同期成長7.21%，每股盈餘6.04元，較去年同期增加0.4元。主要原因為本業便利商店整體表現穩健，兩大關鍵指標皆呈趨勢向上：既存店日均銷售成長2.5%，來客數也同步成長。

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