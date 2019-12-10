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5G釋照起跑！陳耀祥：得標者要有獨立資安維護計畫

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▲▼NCC代主委陳耀祥,5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC代主委陳耀祥出席「5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇」致詞。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

台灣5G釋照10日展開競價，國家通訊傳播委員會(NCC)也在今日邀請國內外權威人士舉辦5舉辦「5G 垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇」，關注5G未來的垂直應用與資安策略。NCC代主委陳耀祥表示，5G釋照之後，業者除了要題出營運計畫之外，很重要一部份也是與4G不同的，就是要求資安維護計畫獨立出來，通過NCC審查，這也是未來NCC監理上的重點。

陳耀祥在致詞時指出，韓國領先全球已擁有近500萬用戶，日本於明年東京奧運透過5G加4K及8K的技術，將運動賽事分享給全世界；中國大陸則是自今年11月開始進行5G商轉，台灣則預計明年下半年開始商轉。

▲▼NCC代主委陳耀祥,5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC代主委陳耀祥出席5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇。（圖／記者陳世昌攝）

而10日開始的5G釋照，分為數量競價與位置競價，數量競價的部份希望可以在一到二星期有結果出現，接下來再進行位置競價 。這是一個非常激烈的競爭狀態，依照國際經驗來看，3.5GHz這部份應是最激烈，價格最高。

陳光祥還說，5G的技術特性，使用高頻段例如28GHz這部份，預計電信商在基地台舖設會比目前4G基地台多好幾倍，以目前技術來看，大多會以現行4G基地台架構來建設，初期數量應該不會增加這麼快。因為5G速度比4G快到10倍至百倍，基地台密度比現在多3到4倍以上， 對於電磁波的部份，完全依照國際醫學標準處理，這部份會跟環保署密切合作。

他認為，科技的使用都會有一定的風險，最重要的是風險要在可以掌控的範圍中，所以這部份一定會依國際標準做掌控，確保可以享受5G便利性、減少對人體傷害。

▲▼5G競標12月10日登場，NCC設置競標網路直播。（圖／記者陳世昌攝）
▲5G競標12月10日登場，NCC設置競標網路直播。（圖／記者陳世昌攝）

至於資費的問題，陳耀祥認為這屬於商業機制，但要保護消費者權益，費用也必須在合理範圍，目前各國情況不太一樣，相信電信商會參考各國情況提出合理資費。未來有3到5家標到5G頻譜，也要面對競爭問題，資費訂定要合理且具有競爭性，這部份NCC會尊重業者訂價方案。

他表示沒有辦法預測標金會有多高，但也希望標金不要太高，畢竟羊毛出在羊身上。
 

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