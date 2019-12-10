橫渡大西洋只求入境美國！　非洲移民人數1年內翻倍成長

▲來自奈及利亞、甘比亞、厄利垂亞等國家人民為了生計，不斷嘗試出走。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯邦政府統計顯示，在過去1年裡，透過美墨邊境入境尋求庇護的非洲移民，增加了1倍以上，儘管到達邊境之前的路途上有可能被行搶，天候也是要考量的因素之一，但還是有很多人願意冒風險。自墨西哥政府開始記錄來自非洲國家的移民報告後，每年的人數都在穩定成長，而至今這1年內人數暴增的一部分原因，可能是歐盟移民政策緊縮。

墨西哥首次記錄非洲移民報告是2007年，當時人數僅為460人。根據《洛杉磯時報》報導，在2019年已經上升到5800人，去年同期的紀錄是2700人，成長了1倍之多。許多通過墨西哥前往美國邊境的移民已經面臨許多危險，但是非洲移民面臨更多障礙，包括語言和文化障礙，最重要的是種族歧視問題。

海地橋樑聯盟（Haitian Bridge Alliance）的負責人和聯合創始人約瑟夫（Guerline Jozef）表示，在提華納（Tijuana）曾遇到了來自海地、剛果、喀麥隆和獅子山等多地移民，那裡的武裝衝突讓超過50萬人流離失所。

▲大批中美洲難民在墨西哥邊界紮營等待美國庇護申請通過。（圖／路透）

時逢英國大選，保守派候選人強生在8日接受採訪時承諾，如果當選將要限縮移民數量，雖然本意並非要拒絕所有外國人入境生活、工作，但如果沒有節制地放任，是不恰當的做法，這也代表非洲移民的選擇有可能又少了一個。

美國政府也在7月發布了1項規定，禁止移民在到達美國之前獲得其他地區庇護，這意味著在通過墨西哥等待准許入境之前的這段時間，這些移民是沒有任何保障的。

其實與美國南部邊境的所有移民相比，非洲移民雖然人數暴增但還是相對少數，川普曾下令限制瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的中美洲「北三角」國家移民，人數就超過90萬。