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當眾吃掉「365萬香蕉」！　他堅稱不後悔：這是我的藝術表演

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▲▼名為「喜劇演員」（Comedian）的香蕉藝術品開價12萬美元，被另一名藝術家達圖納（David Datuna）吃掉。（圖／翻攝自IG／david_datuna）

▲藝術家達圖納（David Datuna）當場吃掉12萬美元藝術品。（圖／翻攝自IG／david_datuna）

實習記者賴韻如／綜合報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《喜劇演員》（Comedian），把一根香蕉用封箱膠帶貼在牆上，在美國邁阿密展時接連以高價賣出3套，引起熱烈討論。沒想到12萬美元（約新台幣365萬元）的那套，7日竟遭達圖納（David Datuna）當場吃掉，他事後卻堅稱自己這麼做「絕對不後悔」。

據CNN報導，來自紐約的行動藝術家達圖納，在當地時間9日的新聞發布會上表示，「這不是故意破壞，這是我的藝術表演，我絕對不會後悔。」他稱該作品的作者卡特蘭是「世界頂級藝術家之一」，用封箱膠帶貼在香蕉上是一個天才的想法，達圖納認為他這麼做不會損害到這項作品。

達圖納指出，自己並不是在吃藝術，「就像畫廊說的一樣，在這種情況下，這件作品不是一根香蕉，而是一種概念，我只是吃了藝術家的概念，所以我認為這很酷、很有趣，這就是藝術的意義。」達圖納更表示，他把這場表演稱為「飢餓的藝術家」，因為餓了就吃，「這就是藝術家之間的交流方式，我們通過藝術交流；這是他的藝術，這是我的表演。」

達圖納透露自己不怕因為這件事坐牢，但報導中指出，實際上，在達圖納進行這場「表演」之前，就已經請朋友幫忙打電話給他的律師，以防他當場被逮捕。

▲▼ 「貝浩登畫廊」宣布撤除《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

▲ 「貝浩登畫廊」目前已宣布撤除《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

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