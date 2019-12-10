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和牛燒肉吸客奏效　乾杯集團前11月營收29.05億元史上新高

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▲爲掌握年末聚餐商機，乾杯集團整合旗下五大品牌，共同針對聖誕跨年推出「年底派對祭」，可望成為營收成長新動能。圖為乾杯集團董事長平出莊司。（圖／記者徐文彬攝）

▲爲掌握年末聚餐商機，乾杯集團整合旗下五大品牌，共同針對聖誕跨年推出「年底派對祭」，可望成為營收成長新動能。圖為乾杯集團董事長平出莊司。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

全台最大燒肉集團乾杯今（10）日公佈最新財報，旗下老乾杯日前推出四款和牛拼盤優惠，並將將定烤納入標準服務，帶動業績與來客數成長，推升乾杯集團今年前11月營收達29.05億元，年增12.09%，創下歷史同期新高。

乾杯主管表示，時序進入冬日氣溫漸低，集團鍋物事業「黑毛屋」與「麻辣45」齊搶暖胃商機，帶動鍋物需求攀升，挹注11月合併營收達2.43億元，較去年同期1.94億元，年增25.29%。

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其中，和牛鍋物專門店「黑毛屋本家」，主打頂級A5日本和牛，選擇的部位為肩到背部的區塊，最適合搭配涮涮鍋、壽喜燒食用，成為老饕必點肉品，在11月銷售超過五成，加上「新型態黑毛屋」較去年同期增加2家新店鋪，帶動整體業績較去年同期成長六成。

海外事業方面，老乾杯於11月8日進駐深圳羅湖區萬象城商場；同時老乾杯北京王府中環店於11月29日獲北京米其林餐盤推薦；廣州也將於12月下旬再展第2家乾杯燒肉居酒屋。

乾杯集團主管指出，目前中國大陸已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等品牌進駐，店舖數已達13家，較去年同期增加6家，加上低溫氣候等效應助攻，帶動海外業績較去年同期成長近七成。

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