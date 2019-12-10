台股上周奪外資吸金王寶座　2020年第1季展望正向可望淡季不淡

▲中美貿易戰衝突未解，全球股市近期劇烈震盪，不過台股表現相對抗跌。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普持續擴大貿易戰火，造成全球股市劇烈震盪，美股4大指數由高點拉回，累計一周下跌幅度均超過1%，台股上半周拉回整理，下半周則由台積電、大立光領攻，上周指數累計漲幅1.05%，法人表示，市場對未來半年景氣仍持正面看法，因而預期台股將持續區間震盪，建議以選股方式操作。

觀察外資資金流向部分，根據彭博統計，台股基本面穩健，加上即將公布月營收，因此外資轉為流入，上周吸金9.3億美元（約新台幣286億元），榮登吸金王寶座；印度則從原本連續5周獲得資金淨流入，轉為流出，上周失血1.3億美元（約新台幣40億元）；資金流出幅度最大的為韓國，已連續4周遭外資賣出，上周淨流出6.8億美元（約新台幣209億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股淨流入9.3億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，歐美股市維持高檔，封殺華為再度獲得展延。不過，川普簽署香港法案，讓市場對中美協議、12月15日關稅加徵作負向解讀，外資開始由買轉賣，造成多殺多的獲利了結賣壓，中小型股主軸轉向。

周俊宏指出，台股將於本周公布11月營收，市場重新聚焦在營收表現優於預期且後續展望佳的個股。從產業來看，電子龍頭多數對今年第4季至明年第1季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。

在選股策略上，周俊宏認為，市場對未來半年景氣仍持正面看法，預期台股將呈區間震盪，建議以選股方式操作，將鎖定明年第1季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股，未來展望佳的記憶體、蘋果相關、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等，也可持續尋找投資機會。