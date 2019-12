挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

▲考古學家發現1700年前鳥蛋。(圖/翻攝自OXFORD ARCHAEOLOGY)



實習記者賴韻如/綜合報導

英國牛津大學考古團隊於白金漢郡艾爾斯伯里(Aylesbury)附近,發現許多羅馬時期重要的古物,其中還包括一籃「1700年前的古羅馬鳥蛋」,籃內放有4顆鳥蛋,只有1顆保存完整,其餘3顆都已經被打破,還散發出超強烈的刺鼻臭味。

據《每日郵報》報導,英國牛津大學考古團隊已經於艾爾斯伯里附近的巴里菲爾德(Barryfields)工地進行長達9年的挖掘工程,該地剛好位於羅馬時期的「馬斯頓遺址」(Fleet Marston)附近。考古學家在該遺址發現了木材、幾十枚硬幣、陶器、皮鞋等人工製品,另外還發現了「裝有4顆鳥蛋的籃子」,其中有3顆已破碎,散發著惡臭味。

Archaeologists released the world's oldest stinkbomb when they dug up a basket of 1,700-year-old ROMAN eggs - and accidentally broke three of them https://t.co/G0JJuaHQhn