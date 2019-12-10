挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

▲考古學家發現1700年前鳥蛋。（圖／翻攝自OXFORD ARCHAEOLOGY）



實習記者賴韻如／綜合報導

英國牛津大學考古團隊於白金漢郡艾爾斯伯里（Aylesbury）附近，發現許多羅馬時期重要的古物，其中還包括一籃「1700年前的古羅馬鳥蛋」，籃內放有4顆鳥蛋，只有1顆保存完整，其餘3顆都已經被打破，還散發出超強烈的刺鼻臭味。

據《每日郵報》報導，英國牛津大學考古團隊已經於艾爾斯伯里附近的巴里菲爾德（Barryfields）工地進行長達9年的挖掘工程，該地剛好位於羅馬時期的「馬斯頓遺址」（Fleet Marston）附近。考古學家在該遺址發現了木材、幾十枚硬幣、陶器、皮鞋等人工製品，另外還發現了「裝有4顆鳥蛋的籃子」，其中有3顆已破碎，散發著惡臭味。

Archaeologists released the world's oldest stinkbomb when they dug up a basket of 1,700-year-old ROMAN eggs - and accidentally broke three of them https://t.co/G0JJuaHQhn — Daily Mail Online (@MailOnline) 2019年12月6日

牛津考古學家愛德華．比杜夫（Edward Biddulph）表示，羅馬時期的人們會把許多物品丟進坑中以求好運，代表著「許願井」的涵義，而在當時，「蛋」就象徵著生育和重生。報導中指出，過去考古學家曾在羅馬遺址中發現蛋殼，但從來沒有出土過「完整的蛋」，於是這項新發現被大家稱之為「非常了不起的發現」。

報導中指出，考古學家也從這些新證據中推測，該地區以前應該是一個市場或行政中心。