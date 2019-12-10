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「轟吧！台灣」觀看互動破千萬　中信金推兄弟球星一日教練鼓勵少棒球員

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▲▼中信金在Home Run Taiwan粉絲團推出以棒球為主題的影片「30號爸爸－小小兵」，細膩描繪少棒隊教練教導小球員最基本的棒球基礎動作，肯定為基層棒球奉獻的每位人物。圖／中信金提供）

▲中信金在Home Run Taiwan粉絲團推出以棒球為主題的影片「30號爸爸－小小兵」，細膩描繪少棒隊教練教導小球員最基本的棒球基礎動作，肯定為基層棒球奉獻的每位人物。圖／中信金提供）

記者紀佳妘／台北報導

中國信託今年11月透過「Home Run Taiwan 轟吧！台灣」品牌形象影片，號召全民力挺中華隊，影片短短上映50天，在網路上掀起熱烈討論，陸續推出的棒球場邊人物影片，包括防護員、球迷、少棒教練等，一舉累計千萬次的網路觀看與互動，同時也特別規劃「一日教練」活動，指導少棒小球員們基本動作，鼓勵他們紮實訓練，成為未來的中華隊選手。

「Home Run Taiwan轟吧！台灣」是中國信託繼「人生界外球」、「倆好球」後，再度以棒球為主題拍攝的影片，透過真實訪談呈現棒球凝聚全民的感動。另在Home Run Taiwan 粉絲團也陸續推出的「待命24小時」、「我們，球場見」、「30號爸爸－冠軍路」、「30號爸爸－小小兵」等影片，細膩描繪防護員、球迷、少棒教練為棒球追夢的溫暖故事，在YouTube與Facebook共累積千萬次網路觀看與互動，喚起社會對棒球的關注。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，記錄新竹縣關西國小少棒隊的「30號爸爸」影片，呈現基層教練對小小球員的投入與付出，引起網友共鳴，感動留言「教練說不能哭的那一刻我哭了」、「辛苦教練了……你永遠是孩子們的精神堡壘」、「深入挖掘出棒球最扣人心弦的那一塊」，肯定為基層棒球奉獻的每位人物。

▲▼中信金將再次推出「一日教練」活動，指導少棒小球員基礎打擊與守備動作，鼓勵愛打棒球的孩子，未來都能成為中華隊選手。（圖／中信金提供）

▲中信金將再次推出「一日教練」活動，指導少棒小球員基礎打擊與守備動作，鼓勵愛打棒球的孩子，未來都能成為中華隊選手。（圖／中信金提供）

此外，中國信託再次推出「一日教練」活動，邀請中信兄弟球星前往台灣東部臨太平洋的宜蘭縣馬賽國小、中部海拔最高的少棒隊學校南投縣法治國小、北海岸八里地區的新北市大崁國小及全校僅有27位學生的澎湖縣講美國小等4所學校與小球員見面，親自教授基礎打擊、守備動作，傳承球場上經驗，藉此鼓勵愛打棒球的孩子，未來都能成為中華隊選手。

中國信託長期推動台灣棒球運動，為全台第一家投入「五級棒球運動」的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，連續5年贊助全國最大青棒賽事「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，今年共208支隊伍參賽，創歷年新高，對提升台灣棒球實力有深遠意義，也是台灣棒球的「冠軍年」，中華隊拿下「U12世界盃少棒錦標賽」、「U18世界盃青棒錦標賽」、美國小馬聯盟三冠王及「亞洲棒球錦標賽」六座冠軍，透過堅強實力讓世界看見台灣。

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