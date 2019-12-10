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好心幫老婆婆除草被雷劈　20歲男慘成焦屍「頭髮還在冒煙」

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雷擊，閃電，雷劈。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子好心幫忙卻慘被雷擊中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印尼西爪哇省打橫市(Tasikmalaya)一名男子熱心幫行動不便鄰居老奶奶除草，沒想到對方離開沒多久，在花園中辛勤工作的他，竟然被一道閃電擊中，雨停後，才被家人發現已成一具正在冒煙的焦屍。

這起不幸事件9日發生在打橫市Cigalontang區的Sirnaputra村，20歲男子努爾迪(Nandang Nurdi)發現鄰居老奶奶正在辛苦除草，好心的他便提議幫忙，讓對方可以早點回家休息，沒想到除草一半時天空突然下起大雨，他工作完成正準備走回家時，突然遭一道閃電擊中，當場身亡。

警方表示，「大約下午17時30分左右，閃電突然出現並且打中了受害人，對方倒地後當場死亡，雨停了半小時後，才被66歲父親發現遺體」。驗屍報告顯示，努爾迪耳朵有流血、部分頭髮著火還冒著煙，右胸處也有燒傷，死因為雷擊，目前已被家人安葬在村莊裡的公共墓地中。

►即日起，我退出老化黨。

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