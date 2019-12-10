「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元

▲漸凍症募款冰桶挑戰發起人弗拉茨斯（Pete Frates）9日辭世，享年34歲。（圖／翻攝自推特@PeteFrates3）

記者吳美依／綜合外電報導

曾在全球各地掀起旋風的「冰桶挑戰」（Bucket Challenge）發起人弗拉茨斯（Pete Frates）辭世，享年34歲，家人已於9日發表聲明，證實消息。據了解，他2012年被診斷患有「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS），也就是俗稱的「漸凍人」症狀，2013年起與另外2名摯友發起冰桶挑戰募款活動，募集超過1.15億美元。

家屬9日發布聲明，證實弗拉茨斯已經平靜去世，「今天，天堂接到了我們的天使，彼得．弗拉茨斯……在與ALS英勇奮鬥以後。我們希望大家為彼得喝采，並且希望遵循他的日常主張，熱情、真誠、努力，永遠不要害怕成為優秀的人。」他們表示，每年8月都將繼續發起冰桶挑戰，直到找到治癒方法為止。

▲漸凍症募款冰桶挑戰發起人弗拉茨斯（Pete Frates）發起冰桶挑戰。（圖／翻攝自推特@PeteFrates3）

綜合CNN、CBS報導，弗拉茨斯曾是波士頓學院（Boston College）的棒球運動員，2006年至2007年擔任校隊隊長，卻於2012年被診斷出「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，這是一種神經退化性疾病，將會影響大腦與脊髓的神經細胞。他2013年與另外2名同學開始推廣「漸凍人冰桶挑戰」，要求參與者把一桶冰水淋在頭上，向ALS研究機構捐款，並指定另一人接手挑戰，吸引超過1700萬人參與，根據ALS協會（The ALS Association）數據，這項活動在2014年的2個月內迅速募集1.15億美元。



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