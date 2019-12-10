《華郵》：美國官員誤導大眾相信「阿富汗戰爭會獲勝」

▲《華盛頓郵報》報導，美國官員誤導大眾相信「阿富汗戰爭」會贏。圖為美國海軍陸戰隊「西南特遣部隊」於阿富汗赫爾曼得省（Helmand）的軍事基地站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

《華盛頓郵報》（Washington Post）於9日報導，根據美國聯邦機構「阿富汗重建特別督察長辦公室」（SIGAR）內部文件，許多高官對於阿富汗戰爭都非常悲觀、憂慮，卻操作各種數據，誤導民眾相信情勢正在取得進展，戰爭將會勝利，「官員發表了明知錯誤的樂觀聲明，隱瞞戰爭無法勝利的明顯證據。」

根據文件，一名國家安全會議（NSC）官員說，歐巴馬政府與五角大廈都要求能夠顯示2009年增兵計畫獲得成功的數據，「不可能創造出好的指標。我們試圖利用訓練有素的軍隊數量、暴力程度、領土控制，但沒有一點能夠描繪出精準的全貌。在這一場戰爭之中，所有的指標都被操作。」

▲時任阿富汗與伊拉克副國家安全顧問陸軍中將盧特（Douglas Lute）。（圖／路透）

文件中，領導戰爭的三星陸軍中將盧特（Douglas Lute）於2015年受訪時說，「如果美國人民得知這個功能失調的規模，失去2400條性命……我們試圖在這裡做什麼？我們對於自己正在經歷的，甚至沒有最模糊的想法。」前海豹部隊（Navy SEAL）隊員、前白宮工作人員埃格斯（Jeffrey Eggers）表示，「我們從這1萬億美元的努力之中得到什麼？值得1萬億美元嗎？」

《華盛頓郵報》引述美國戰爭費用計畫（Costs of War Project）聯合主任、布朗大學政治學教授克勞佛（ Neta Crawfor）的發言指出，國際開發署、五角大廈與國務院撥出9340億美元與9780億美元，分別用於戰爭與重建，上述金額還不包括中央情報局（CIA）、退伍軍人事務部（DVA）等其他相關機構的花費。

▲美軍與阿富汗政府軍在首都喀布爾（Kabul）附近的賈拉拉巴德（Jalalabad）巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《中央社》、《衛報》報導，SIGAR為了剖析阿富汗戰爭受挫的原因，蒐集600多名美方高階軍官、外交官、阿富汗官員等人的訪問紀錄，成為這一份2000多頁的報告，《華盛頓郵報》經歷3年的法律糾紛以後，終於在《資訊自由法》（Freedom of Information Act）支持下披露。

報導指出，美國政府年復一年地強調阿富汗戰爭「取得進展」、「是值得打的一仗」，顯然與內部人士的擔憂互相矛盾，「官員發表明知錯誤的樂觀聲明，隱瞞戰爭無法勝利的明顯證據」，SIGAR負責人索普科（John Sopko）也坦言，這些文件顯示「美國人民一直以來都被欺騙了。」

▲阿富汗戰爭將近20年，平民受盡戰火摧殘。圖為首都喀布爾（Kabul）2018年1月28日發生自殺炸彈攻擊，死者親戚哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

《半島電視台》報導，長達18年的阿富汗戰爭花費1萬億美金，導致超過2300名美軍死亡、2萬人受傷，成千上萬阿富汗的平民受盡痛苦與折磨。

美國總統川普9月因一名美國大兵在塔利班攻擊之中喪生，驟然停止與塔利班的和平會談，11月28日又突然造訪阿富汗巴拉格姆飛行場（Bagram Airfield），稱美軍將會持續駐守，「直到我們達成協議，或者取得全面勝利為止，而他們非常想要達成協議。」據悉，目前大約1.3萬名美軍留守阿富汗，塔利班對於西方支持的當局持續構成威脅。

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