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7年前早警告！火山學家拒踏上懷特島：遊客都不聽　24小時內50%再噴發

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▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲懷特島9日火山爆發，造成嚴重傷亡。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發，造成至少5人罹難、31人受傷、8人失蹤。對此，科學家們表示，其實2011年至2016年間就曾警告遊客危險性，但被都被忽略。如今，專家指出，懷特島有50%機率在24小時內再次爆發。

綜合外媒報導，科學家透露，懷特島在2011年至2016年間就曾頻繁活動，當時火山學家們拒絕踏上該島，並呼籲遊客「太危險」不要前往，但大量遊客無視火山學家警告，紛紛乘船一日遊，火山學家們只好使用無人機進行火山觀察。

直到最近幾週，地質與核子科學研究所（GNS）發現火山又開始活躍，「活動仍在持續，監測數據顯示火山活動進一步加劇，現在懷特島的危險性比過去幾週更高」，因此將火山警戒級別提高到二級，但遊客卻沒有停止旅遊。

最後火山就在9日下午2時許發生噴發，3時許也有一次規模較小的噴發，造成嚴重傷亡。科學家指出，近來的監測結果與2011年及2016年期間的情況相似，代表懷特島可能正進入一個爆發活動更容易發生的時期。

事實上，懷特島先前也曾噴發，最近的噴發時間在2016年及2012年，正是火山學家警告的火山活躍期間。另外，專家警告，懷特島不排除在24小時內再次爆發的可能性，且機率高達50%。

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