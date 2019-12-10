市場恐慌指數飆升！道瓊收跌逾百點　台股開盤下跌12點

▲ 台股。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美第一階段協議仍未釋出實質進展的消息，美股四大指數收跌、其中道瓊更下跌逾100點，市場恐慌指數VIX更飆升16.45%；台股今（10）天開盤下跌12點、以11,647點開出。

截至上午9點05分，指數下跌21點為11,639點。

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電子三雄中，台積電（2330）以315元開出、下跌0.32%；鴻海（2317）開在90.5元、下跌0.55%；股王大立光（3008）以4775元開出、下跌0.93%。

汽車金融龍頭和潤企業（6592）昨日掛牌上市，掛牌首日上演蜜月行情，收盤上漲84.91%；今日開盤股價97.8元、下跌0.2%。

中國大陸商務部週一（9日）向美方表達，希望盡早達到各方都滿意的談判結果；川普也在稍後向媒體表示，協議的進展順利，但第一階段協議至今仍等不到結果，隨著美國本月15日即將祭出對中新一輪制裁，美股終結連續三個交易日漲勢，蘋果等權值股影響道瓊下跌逾100點，市場恐慌指數VIX更飆升16.45%。

美股道瓊指數下跌105.46點或0.38%，收27909.6點；那斯達克指數下跌34.7點或0.4%，收8621.83點；標普500指數下跌9.95點或0.32%，收3135.96點；費城半導體指數下跌9.23點或0.54%，收1714.98點。