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紐西蘭火山爆發5死31傷8失蹤　「5國遊客遭殃」島上無生還跡象

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▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲懷特島（White island）火山爆發，大量有毒氣體及火山灰直衝雲霄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（ Whakaari／White Island）火山9日爆發，最新消息指出，當局證實至少5人罹難，受傷人數達31人，剩下8人失蹤。由於當地火山灰及有毒氣體飄散，生還的機會相當渺茫；警方指出，在直升機和其他飛機多次空中勘查後，島上已無其他生還者跡象。

根據《衛報》報導，目前5人經官方證實死亡，另外31人已被送往醫院救治，多數為燒傷；紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，事發當時在島上的有紐西蘭國民，和來自澳洲、美國、英國、中國以及馬來西亞的遊客，當中8人仍失聯。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前指出，島上有24名澳洲公民，其中3至5人死亡，13人送醫，另外11人則在聯絡中。

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

▲火山爆發時，島上有近50名遊客，甚至部分隊伍就在火山口邊緣。（圖／路透）

「島上的物理環境對我們來說不安全」，紐西蘭警察副處長提姆斯（John Tims）表示，由於火山專家研判暫時不適宜登島，目前警方和搜救隊伍仍無法重返懷特島上進行搜救任務。在最初公布的數張照片中，島上被拍到有一架螺旋槳翼損壞的直升機，目前初步確定內部無人傷亡。

此外，紐西蘭郵輪協會執行長歐蘇利文（Kevin O’Sullivan）指出，事發時島上正好有30至38名海洋禮讚號（Ovation of the Seas）的遊客正在觀光，目前仍無法聯繫上。

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

▲▼懷特島上此刻充滿毒氣體及火山灰，警方及搜救隊伍在專家建議下暫時不會重返島上。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，位處紐西蘭北島東岸豐盛灣的懷特島，火山於下午2點過後噴發，將大量火山灰噴入3658公尺（1.2萬呎）的高空，使得當局警戒調升至第4級。懷特島火山是紐西蘭最活躍的火山，過去吸引眾多科學家和遊客前來研究、觀光；2016年時，火山曾短暫爆發。

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