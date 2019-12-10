俄烏峰會登場！協商解決「烏克蘭東部5年戰亂」　馬克宏、梅克爾牽線

▲普丁（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在巴黎會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），將在巴黎舉行首次峰會，針對烏克蘭東部武裝衝突進行協商。這場由法國總統馬克宏和德國總理梅克爾促成，兩國元首3年來的首次會面，旨在期望能終結烏東長達5年的戰亂。

綜合《衛報》、「TIME」報導，曾為喜劇演員的澤倫斯基，在競選烏克蘭總統大位時，曾承諾選民上任後會力尋解決之道，和烏東武裝獨立分子以及俄羅斯進行和談，為國家重新帶來和平。他將背負這份重擔，於當地時間周一（9日）在巴黎總統官邸愛麗舍宮（Élysée Palace），和普丁面對面進行談話，現場也會有其他歐洲國家領導人。





▲普丁8月才到克里米亞參加夜狼俱樂部的摩托車盛會，鞏固領土順便圈粉。（圖／路透）

烏克蘭和俄羅斯同屬斯拉夫民族，兩國的國界及邊境人民身分認同相當交織複雜。5年前，俄羅斯併吞了原屬烏克蘭的克里米亞半島，並在島上舉行公投，得到半島人民的支持，進而動搖了烏克蘭邊境另外兩個地區的民心。

頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）的親俄人士，相繼表達願意脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦的意願，並在各方角力下，很快訴諸武裝衝突。戰亂至今已超過1.3萬人死亡，數百萬人流離失所，烏俄領導人也從2016年開始就不曾會面。

此次由馬克宏和梅克爾促成的會面，涉及的層面不只兩國衝突，甚至與北約和俄國，以及美國總統川普的多國角力有關。除了烏克蘭盟國對於俄羅斯入侵的態度搖擺不定，外界也擔心似乎深受普丁吸引的川普，也會對歐洲局面造成相當大的影響，正如馬克宏所點出的，對北約組織（NATO）而言，俄羅斯不是個普通的敵人。