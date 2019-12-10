CPU缺貨影響未減...英業達11月營收月減兩成　仁寶減12%

▲英業達經營團隊。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

進入11月淡季，由於由於英特爾中央處理器（CPU）持續缺貨，代工廠營收呈現雙位數月減幅度，仁寶（2324）11月營收864.65億元，月減12.6%；英業達（2356）月減高達21.05%。

英業達11月營收380.35億元，月減21.05% 年減6.92%；累計1-11月營收為4575.86億元，較去年微幅減少0.49%。

英業達11月筆電出貨量為160萬台，較上月的170萬台減少6%；第三季總計為490萬台，累計1-11月筆電出貨量達1720萬台。

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英特爾在日前發布公開道歉信，影響筆電代工廠出貨。對此英業達表示，CPU雖不是目前影響營收的最大主因，但即使英特爾目前有把14奈米不足的產能移置10奈米，但因為良率不佳，EMS廠仍不敢貿然轉換平台，因而整體而言，需求量約大於供給量達5%。

展望第4季，筆電出貨量與第3季持平，在490萬台上下。從三大產品線來看，智慧裝置、伺服器、筆電都與第3季差不多。

仁寶11月份營收為864.65億元，月減12.6%，年減9.4%。累計1-11月營收為8983.05億元，年成長1.9%。

仁寶11月筆電出貨量達350萬台，較上月持平；累計1-11月筆電出貨量達4030 萬台。

仁寶表示，受CPU缺貨影響出貨，預期筆電在第4季整體出貨量將持平或較第3季小幅衰退；不過穿戴裝置等非筆電產品出貨預期將維持季增雙位數表現。整體而言，第4季業績將較第3季小幅成長。