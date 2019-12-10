他擊敗通貨膨脹…美Fed傳奇主席伏爾克辭世　享耆壽92歲

▲美國前聯準會主席伏爾克，生前曾透過大刀闊斧的升息來擊敗高通膨趨勢。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國聯準會（FED）前主席伏爾克（Paul Volcker）8日在紐約辭世，享耆壽92歲。伏爾克於1979年至1987年間出任聯準會主席期間，透過大幅提高利率來對抗通貨膨脹，創造出美國經濟的長期增長，之後又擔任前總統歐巴馬的經濟顧問，在金融危機期間為白宮提供建言，畢生為美國經濟政策掌舵數十年。

綜合外媒報導，伏爾克曾先後於普林斯頓大學、哈佛大學和倫敦政治經濟學院接受教育，在卡特總統任命他為聯準會主席之前，他曾在尼克森政府擔任財政部副部長和聯準會紐約分行行長。

伏爾克主掌聯準會期間，堅持讓聯邦基準利率於1981年大幅度提高至20％，此舉雖然造成美國經濟衰退，但也成功終結了高通貨膨脹趨勢。經歷過經濟震盪後，伏爾克又逐步將利率降低至3％以下。

2009年金融危機期間，伏爾克擔任歐巴馬政府顧問，制定了著名的「伏爾克規則」，旨在減少聯邦保險銀行的風險，禁止其動用自有資金對風險資產進行投資。

伏爾克身高200公分的，外表十分高大，也以生活節儉而著稱，且行事風格直率敢言，是美國金融界的傳奇人物。伏爾克當年為了戰勝通貨膨脹，曾直接向美國國會表示，「普通美國人的生活標準必須降低，我認為沒有人能逃過一劫。」

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