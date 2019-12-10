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卿本佳人　網紅辣模一小時爆竊4家店　偷完還去吃麥當勞

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▲美艷的IG網紅及前女模夢妮卡，一小時內連搶4家店。（圖／翻攝自Instagram)

▲▼美艷的IG網紅及前女模夢妮，一小時內連竊4家店。（圖／翻攝自IG@Monique Marina Agostino)

國際中心／綜合報導

一位美艷的IG網紅及前女模，去年在澳洲雪梨北部海灘區於一小時內持刀連績爆竊4家店，因多項罪名成立，周一(9日)遭判刑24個月，至少18個月不得假釋。

《每日郵報》報導，此案發生在去年11月6日。24歲、身高180公分的夢妮(Monique Marina Agostino)被指控利用她的魅力糾合一群未成年的小夥子犯案。 6日凌晨1点52分，她的3名蒙面同夥使用一支鑿子，僅花了6分鐘即把一家披薩餐廳的門撬開，入內洗劫。當時夢妮待在路旁的一輛車上把風。

接下來，她們如旋風般的連續犯案。凌晨1点52分，她們爆竊一家披薩餐廳，至少偷走一支三星Galaxy手機。兩分鐘後，他們再闖進一家專賣水果的便利店行竊。又兩分鐘後，他們再闖進附近一家名為「巴黎人」(Le Parisien Café)的咖啡店犯案。

▲美艷的IG網紅及前女模夢妮卡，一小時內連搶4家店。（圖／翻攝自Instagram)

然後，他們開了15公里的車，來到聖艾夫斯( St Ives)北岸上郊區。淩晨2點48分，闖進了「史丹利街咖啡店」(Stanley Street Cafe)，據稱竊走一張信用卡和300元澳幣(約6000元新台幣)。這距離發生第一宗竊案還不到一個小時。 夢妮卡後來用該張信用卡在附近的一家麥當勞消費了11.55元澳幣(約236元新台幣)。不到三周後，她們一夥人又偷竊了一家麵包店，據指出，她們從裡面偷了1000元澳幣(約2043元新台幣)。

 今年5月時，這位單親媽媽又在Blacktown Westfield購物中心犯下的第二波罪行，罪名包括：持有3片被限制使用的鎮定劑、冰毒、藏有刀械、以及從一家服飾店裡偷走一件價值90元澳幣(約1838元新台幣)的夾克。 案發後，夢妮迄今已被關押了好幾個月。

▲美艷的IG網紅及前女模夢妮卡，一小時內連搶4家店。（圖／翻攝自Instagram)

▲美艷的IG網紅及前女模夢妮卡，一小時內連搶4家店。（圖／翻攝自Instagram)


 

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