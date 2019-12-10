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零下35°C走近1公里…5歲姐看家突停電　抱1歲半嬰兒出門求救

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▲▼2013年11月10日，美國阿拉斯加州安克拉治一名男子牽著馴鹿在風雪中行走。（圖／CFP）

▲阿拉斯加內陸地區冬季嚴寒，每年11月至隔年3月氣溫長期在零下20度左右。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

美國阿拉斯加州一名5歲女童，日前遭監護人連同她年僅1歲半的手足獨留在家中，未料碰到停電。無助的女童只好在攝氏零下35度的嚴寒中抱著嬰兒出門求救，甚至連鞋子都沒穿。所幸，女童和嬰兒最終都被鄰居發現而順利獲救，經送醫檢查後確認健康並無大礙。

根據阿拉斯加州警消息，這起事件發生阿拉斯加育空平原地區，該名5歲女童3日在離家800公尺外的一處地點被鄰居發現。具瞭解，當時女童僅穿著襪子和薄衣，懷中還抱著1歲半的嬰兒，2名孩童就這樣在寒風中行走，身旁沒有任何成年人。

阿拉斯加公共安全部發言人表示，當天的氣溫為華氏零下31度（攝氏零下35度），因此2名幼童都受到不同程度凍傷，但經過治療後預計能完全康復。官員表示，該城鎮地處費爾班克斯（Fairbanks）以北150英里（241公里），位置偏遠且人口稀少，州警獲報後，一共花了12至16小時才真正抵達現場，途中還必須依賴飛機。

公共安全部發言人馬許（Ken Marsh）說，「幸運的是，有鄰居將他們接進家中，我們有信心孩子們健康狀態良好。」官員表示，經過調查，州警已經依危害未成年人福祉的罪名逮捕了37歲女子皮特（Julie Peter），但並未透露女子和2名孩童之間是何種關係。

根據阿拉斯加本土非營利組織Tanana Chiefs Conference的資料，阿拉斯加內陸地區，每年11月至隔年3月氣溫通常維持在華氏0度（攝氏零下17度）以下，即使出現華氏零下50度（攝氏零下45度）的低溫也不算罕見。

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