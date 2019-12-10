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蔡英文、韓國瑜支持度差距持續擴大　專家：韓陣營節奏、邏輯紊亂

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▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選由藍綠橘三方角逐，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，蔡賴配支持度51.8％領先韓張配16.1％、宋余配7.5％。據了解，事實上近期僅管藍營狂攻，但各方、內部民調都顯示，蔡韓差距穩定擴大，民調專家戴立安也有分析指出，韓陣營選戰節奏與邏輯紊亂，是影響區域與政黨票選情的最大包袱。

《美麗島電子報》民調指出，民進黨的蔡英文與賴清德、國民黨的韓國瑜與張善政、親民黨的宋楚瑜與余湘3組正副總統參選人的民調支持度依序為，51.8%、16.1%、7.5%，表示不投票或投廢票的有9.1%，未明確回答的有15.5%（+3.8%），蔡賴配目前暫時領先且幅度高達35.7個百分點。

據了解，近期儘管韓國瑜陣營多次砲擊蔡英文政府，針對網軍案窮追猛打，但各式民調趨勢，包括掌握的近期幾次民調，依然呈現持續擴大的狀況。黨政人士指出，關鍵在於，國民黨沒有對症下藥，某特定媒體就有內幕點出，有國民黨立委在批評退役中將吳斯懷納入不分區就像癌症持續擴散，東忙西忙的結果卻一直自爆。

針對民調的趨勢，戴立安也有分析，點出韓國瑜陣營在整個競選節奏上，陷入混亂，也因此拖累政黨跟區域立委的選情。他指出，民進黨「蔡賴配」的支持度在11月後半，明顯攀升主因是國民黨不分區立委，部分人選的爭議，加上香港區議會選舉，泛民主派大勝親中的建制派。另外，還有澳洲自稱大陸間諜的王立強投誠，爆料、競選對手的整體表現等所致。

他分析，由本次調查得見隨著上述外部因素，影響趨緩，親民黨「宋余配」連帶波及的支持度也緩升（包括政黨票），而國民黨韓國瑜卻又深陷岳家砂石案的政治泥淖， 日前甚至呼籲支持者拒答民調，旋即又改口呼籲接到民調電話「唯一支持蔡英文」， 由本次民調過程觀察到低於2個百分點受訪民眾表示「唯一支持蔡英文」，尚不包括拒訪與轉為不表態的韓國瑜支持者，此般效應加總或不致影響。

他認為，目前距離投票僅月餘，而韓國瑜及其陣營競選節奏與邏輯的紊亂，是影響國民黨區域立委與政黨票選情的最大包袱。

▼兼任高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼中選會總統、副總統抽籤號次 賴清德 韓國瑜 李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

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