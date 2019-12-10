5G頻譜競標今登場　五大電信商卡位3.5GHz頻段、估標金收入逾440億元

▲台灣5G頻譜首波頻譜競標將在今日登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G第一波釋照將在今（10）日登場，五大電信商都將積極爭標熱門頻段3.5GHz，但此一頻段僅有270MHz頻寬，單一電信若是想展現最大的5G技術優勢，勢必得取得連續80～100MHz頻寬；原先NCC設定的標金底價為300億元、目標金額則為440億元，在頻寬不夠均分的情況下，要達標440億元應該相當輕鬆。

這次5G頻譜的標售是採用先標「頻寬」再標「位置」的方式進行；對此，NCC表示，數量競標結束後，得標者至少有7天可以準備，確認及協調各自想要的頻率位置，預估於明年1月初再進行第二階段的位置競標，完成全部競標作業。

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另外在標售頻譜的時程安排上，5G與4G也會有些許的不同；上一次4G標售曾創下連標40天，總標金破千億的紀錄，不過根據NCC的規劃，這次的5G頻譜標售時間有可能會縮短到1～2周內即可完成。

▼根據NCC的規劃，這次的5G頻譜競標將採用先標「頻寬」再標「位置」的方式進行。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，在3.5GHz頻段中，由於前段頻段設備支援不到位，後段頻段頻譜不乾淨（衛星干擾尚未排除），因此「最乾淨」的3,400～3,500MHz將成為電信業者兵家必爭的黃金頻段。

雖然先前有幾家電信業者曾揚言要標滿100MHz頻寬，不過隨著政府的標金越墊越高，從原先NCC提出的底價300億元、行政院編列預算時變為400億，而後到了立法院審預算時則變成440億元，「標好標滿」的「信念」似乎開始動搖。

有知情人士就透露，現在五大業者中，應該除了中華電信會堅持要標滿3.5GHz的100MHz連續頻寬外，其他業者會「視情況」來標頻譜，甚至有些業者規劃只要拿到足夠頻寬即可，剩下的就等幾年後的第二、第三波釋照，或以其他頻段來補足即可。

根據NCC所釋出的資料顯示，這次釋出的頻段與底標包括，最熱門的3.5GHz頻段釋出270MHz，競標每單位是10MHz底價9億，27個單位底價合計243億；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價合計25億元；1800MHz釋出20MHz頻寬底價32億元，3頻段合計總共300億元。競價者各頻段最多可得標的頻寬上限：3.5GHz頻段為100MHz，28GHz頻段則為800MHz。