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旺宏30周年發4000萬大紅包　董座感性寫信給員工「因為我有你們」

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▲▼旺宏創新館重新開幕，旺宏30周年，董事長吳敏求。（圖／業者提供）

▲旺宏30周年慶，旺宏董事長吳敏求。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體大廠旺宏（9）今日舉辦30周年慶，董事長吳敏求宣布發給全體員工一人10000元大紅包，以員工4000名計算，總計發放4000萬大紅包。

吳敏求首度感性寫信給員工，內容回顧旺宏三個十年，並三度提及「因為我有你們（指員工）」

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吳敏求表示，30年前旺宏除了「人」以外，幾乎是一無所有，既沒有政府奧援，又進入一個最艱苦的Business Model，要兼顧技術，又要花大錢蓋廠，還要將產品賣出去，回想起來，令他「不敢想像」。

信中指出，旺宏第一個十年，十年內成長十億美金的營業額，吳敏求說，「這沒有祕密，因為我有你們（員工），你們讓這事發生了」。

吳敏求表示，第二個十年，旺宏像所有公司一樣會面臨困境，幾乎要倒地不起。但經過五年的努力，又站起來了。因為我有你們，你們讓旺宏又重新站了起來。

吳敏求說，旺宏第三個十年，又經歷了擴廠而虧錢的窘境，在全體努力下，旺宏推出了55奈米的NOR及19奈米的NAND，我們又站起來了！因為旺宏有你們，你們把需要的製程及產品做出來了！我很高興，因為我有你們，這群可愛又努力的同事，你們又再次讓好事發生了！

吳敏求說，諸位要驕傲的是，旺宏在半導體舞台上創造了無數的奇蹟。首先，我們利用了借力使力的策略，成就了第一個豐盛的十年。

在這段期間，將士用命的情形下，又開發出半導體界第一個Big Data/AI的系統，使我們的品質從ppm Level進步到ppb Level，這又是項創舉；沒有人相信旺宏的技術從頭到尾能自行開發，你們又做到了；沒有人相信旺宏能有許多專利、IP，你們又做到了，不但我們有約8,000件專利，而且有許多是基礎專利，尤其在3D NAND的領域，我們已有超過2,400項專利，而且很多都是基礎專利，將來可為旺宏帶入不少利潤，你們又做到了！

吳敏求強調，不是你們（公司同仁），我是做不到的，旺宏是做不到的。也因為是你們，旺宏才能走到30年的今天，並逐漸茁壯成長。

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