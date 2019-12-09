泰式按摩可能列「世界文化遺產」　曼谷臥佛寺培訓20萬按摩師

▲聯合國教科文組織本周會議，泰式按摩有望列入世界文化遺產。（示意圖／Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

發源於曼谷臥佛寺的泰式按摩，本周有機會在哥倫比亞首都波哥大舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）會議中被登錄人類「無形文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

法新社報導，從高檔的曼谷水療中心到普吉島海灘的街邊小店，泰式按摩在泰國十分普遍，只需要5美元就能享受一個小時的背部按摩 。曼谷臥佛寺中設有著名的傳統按摩學校，每年都有數千名泰國人或外國人慕名前來學習技術，按摩店以擁有按摩學校的認證自豪。

最早的泰式按摩源自於印度，由醫者或僧侶自2500年前傳入泰國後，這些秘密技藝在寺廟內師徒相傳，之後又傳授給家庭成員，逐漸演變成現代的按摩。現年40歲的臥佛寺按摩老師凱拉（Krairath Chantrasri）本身也是按摩師之子，他以身為這項擁有2000年以上歷史的技藝傳承者為榮。

報導提到，19世紀泰王拉瑪三世（Rama III），曾有學者將按摩知識刻在臥佛寺石頭上，不過一直到1962年設立按摩學校，泰式按摩才真正開始廣為流傳。如今，這所學校已經培訓了超過20萬名按摩師，遍及世界上145個國家。

聯合國教科文組織會議將於9日至14日於波哥大展開。報導指出，泰式按摩可能被列入無形文化遺產。

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