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中美貿易觸發電池組裝廠遷徙...美商普威關陸廠布局台廠

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▲▼廣錠與普威、村田三方合作，合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

美國普威CEO盧煥輪看好台灣儲電市場成長性 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

全球第5大儲能系統廠美商普威今（9）日與博弈機台大廠廣錠（6441）宣布合作，並且寄望廣錠未來能朝1GW的「超大量」電池模組供應，除了相中台廠的製造及管理品質外，還有一個重要推力，就是中美貿易將於年底，針對全電子產品課稅30%，也讓普威因為「一切要看川普心情」，乾脆主動出擊，在台灣布署電池組裝業務，並預計將關閉在陸工廠。

美國普威CEO盧煥輪表示，近兩年由於鋰電池降價、環保綠電意識抬頭、再生能源的不穩定等因素，在美國的傳統燃煤火力發電廠幾乎是「一星期就停掉一個」，同時帶動儲電市場爆炸性成長，每年以三到五倍速度成長，明年更可能有十倍成長。

請繼續往下閱讀...

此外，盧煥輪表示，由於年底中美貿易30%的課關稅在即，對客戶及供應商的影響很大，普威要逐步把製造從中國往台灣移動。另外，普威也請律師跟美國海關聯絡，商品出關時是否可註明台灣製造（MIT），除了能夠幫助普威的生產、製造、設計端，也達到零關稅。

盧煥輪表示，儲能市場近兩年在美國成長非常快，幾乎跟網路（internet）一樣是產業革命；兩年前他就覺得台灣在儲能也會是成長最快、最大市場，如果有合作夥伴在台灣，對普威在全球市場銷售幫助很大。

普威在全球是第五大電廠，從組裝、軟件開發到營運一條龍供應，盧煥輪表示，然而威普將專注在軟件開發和營運，希望把全部電池組裝移到廣錠。

盧煥輪表示，隨著鋰電池技術越來越進步，密度越來越高，例如原本一個stack附載140度電，到現在可以附載225度電；此外，在鋰電池生命週期越來越長，成為一個投報率非常高的行業，從原本投入1美元要20年才回收，到現在只要5-6年即可。

對於中美貿易戰看法，盧煥輪表示，看起來是長期戰，因此普威準備關掉中國工廠，目標要將全部組裝移到台灣。村田方面也表示，目前生產據點有日本和新加坡，未來產線是否遷移到美國生產，要看「川普給的壓力大不大」。

▼廣錠與普威、村田合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣錠與普威、村田三方合作，合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

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