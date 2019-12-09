富邦金前11月每股賺5.46元　緊抱金控EPS獲利王

▲富邦金今年前11月每股賺5.46元，仍是金控EPS獲利王。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

金控獲利陸續出爐！富邦金自結獲利，11月的稅後純益為24億元、累計前11月稅後純益為585.1億元，每股稅後純益（EPS）5.46元，仍為EPS金控獲利王寶座。國泰金11月稅後純益28.1億元，累計前11月稅後純益590億元，國泰金仍是單月與累計稅後純益之王，但EPS為4.40元，落後於富邦金。

富邦金表示，今年11月的獲利24億元，較去年同期成長近3倍；累計前11月的獲利，也有一成的成長。旗下的主要子公司富邦人壽11月稅後淨利為6.57億元，投資表現穩健。初年度保費收入持續領先同業，今年前11月已經達到1932億元，較去年同期成長11%；總保費收入也有5,400億元；但是北富銀稅後淨利9.24億元，較10月下降了45%、較去年也減少了兩成左右，富邦強調，北富銀的資產品質仍然穩健，11月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為643%。

請繼續往下閱讀...

至於國泰金這個月獲利僅28.1億元，相較於10月的稅後純益有41.3億元，這個月表現下降不少。旗下的國壽11月的稅後淨利為11.2億元，國壽表示，這個月因為人壽實現的獲利比較少、且10月份還有國外股息，至11月股息挹注已經停歇，所以才有明顯獲利減緩，但是國壽強調投資績效平穩，淨值持續回升；至於國泰世華銀11月稅後純益13.1億元，持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

▼國泰金。（圖／記者湯興漢攝）