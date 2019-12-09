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廣錠攜普威、村田和攻能源儲存　電池芯模組1月底量產

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▲▼廣錠與普威、村田三方合作，合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

廣錠與普威、村田三方合攻能源儲存系統（ESS）。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

博弈機台大廠廣釘（6441）今（9）日宣布，和美國能源儲存大廠普威（Powin）、被動元件大廠村田（Murata）三方合作，合攻能源儲存系統（Energy Storage System）。其中，廣錠以電源充電站的經驗為普威代工電池芯模組供應，預計明（2020）年一月初試產，月底達量產。

普威是總部設於美國波特蘭的儲能系統開發廠商 ，提供能源儲存系統設計、製造及售後服務28年，根據Navigant Research Leaderboard在今（2019）年統計結果，普威在Utility-Scale Energy Storage Systems規模是位居全球第五大供應商。

請繼續往下閱讀...

村田是全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭，在三（2016）年前接棒Sony電池事業部門後，正式跨足固定儲能設備和電動車池領域，今年依靠自身耐高溫技術使得電池事業部轉虧為盈，甚至 研發出擁有業界最高電池容量的全固態電池，並預計將在2021年3月底前進行量產，月產量預估約10萬個。

廣錠董事長廖良彬表示，中國大陸市場的能源計畫、台灣電動車需求、電業法修改等各種大環境及政策因素下，儲能商機在台灣是非常值得期待的。過去廣錠也曾耕耘過電動車充電站，要搶攻儲能市場，當中有個核心元件就是電芯，占了一半成本，如果沒有從最上游到下游的供應商夥伴，這個仗不好打，加上台灣在智能電網的供應鏈不完整，所以電芯和儲電運營夥伴非常重要。

廖良彬表示，電池芯模組量產良率穩定後，將逐步朝儲能方案設計開發、電池芯模組供應，到備裝及監控軟體一條龍式服務供應邁進，成為儲能市場中的領導廠商。

▼廣錠董事長廖良彬。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣錠與普威、村田三方合作，合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

台灣村田能源商品部協理黃世君。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣錠與普威、村田三方合作，合攻能源儲存系統（ESS） 。（圖／記者周康玉攝）

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