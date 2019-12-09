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廠商擴增資本支出！出口逐漸「走出隧道」　明年上半年預期樂觀

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▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲11月出口金額年增率3.3％，優於預期，財政部認為，出口已經逐步走出隧道，迎向樂觀。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日公布海關進出口情形，11月出口金額達到285.8億美元，年增率為3.3%，是近13個月以來最好表現。對於未來出口的表現，財政部預期12月可以維持正成長，年增率大約是1%到2%之間；整體而言第4季可望走出隧道、明年上半年樂觀預期。

財政部統計處長蔡美娜分析，11月之所以表現亮眼，主要是因為去年的高基期的不利壓力逐漸減緩；廠商擴張在台灣產能配置比重；美國預計在12月加徵關稅，和中國大陸農曆春節較早，廠商提前拉貨；和5G通訊和高效能訊算的新興需求等，所以11月的出口金額有亮麗的表現。

請繼續往下閱讀...

至於12月的表現，蔡美娜表示，隨著各國PMI（採購經理人指數）有轉好的跡象，以及資本設備進口出現跳躍式成長，11月的進口金額達到49億美元，是歷年單月次高，累計前11月進口金額達到444億美元，也提前刷新了歷史新高紀錄；加上台商回流與帶動外資投資、DRAM與半導體廠商庫存調整到很好的水位，預期也將帶動新的需求，以及去年12月的基期已經逐漸偏低，所以12月出口也會繼續正成長，大約年增率在1%到2%之間。

整體第4季貿易戰還是主導因素，但是台商產能回流趨勢還會再延續，以及5G通訊和高效能運算的商機優於預期，台積電的法說大幅調高資本設備支出道至140至150億美元，台積電願意調高資本支出，顯見訂單應該很明確，所以更帶動地4季的表現，所以對於第4季的出口出現轉折點「走出隧道」，可以揮別連續3季的下滑，轉成平緩的上升。但是今年全年出口金額要超越去年，蔡美娜則表示「根本是天方夜譚」、整年應為負成長。

至於明年的出口情形，財政部表示，據經濟部調查轉單效應仍然存在，沒有改變太多的主軸；國際景氣沉穩下來，但是新興的商機、5G的需求，主要廠商仍然看好和訂單，像是台積電、聯發科等擴增資本設備支出而得知，明年上半年出口樂觀預期。

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