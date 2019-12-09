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女記者播報路跑遭襲臀　「鹹豬手」本尊被憤怒網友肉搜

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▲女記者波札莉安慘遭一名男性跑者「襲臀」，當場臉色大變！(圖／WSAV電視畫面)

女記者波札莉安慘遭一名男性跑者「襲臀」，當場臉色大變！(圖／WSAV電視畫面)

國際中心／綜合報導

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)電視台報導，上周六(7日)當地一名女記者在喬治亞州薩凡納市(Savannah)報播一項     路跑活動時，遭一名在她身邊路過的參賽男子「襲臀」！

當天稍晚，女記者在推特上對伸出「鹹豬手」的跑者抗議說：「任何女人都不該在工作或任何地方忍受這些騒擾！」 翌日，主辦該項路跑活動的單位宣布，禁止該名男子未來參加他們主辦的可何比賽。

CBS報導說，受害者是美國WSAV電視臺的女記者波札莉安(Alexandrea Bozarjian)。當天她在播報該項路跑活動時，慘遭一名路過的男性跑者「襲臀」。後來，這段讓人「吃驚」的影片被PO在推特上。

影片顯示， 剛開始時，波札莉安站在鏡頭前微笑著播報，不少參賽者從她身邊過時還還跟她熱烈互動。但接下未一名穿著長袖上衣、戴著墨鏡和帽子的男跑者經過時，卻突然伸出「鹹豬手」在她臀部摸了一把！ 波札莉安當時一臉吃驚的表情。她瞪了該名色狼一眼，好一會之後才恢復平靜，繼續報導。

這段影片在網路上被瘋傳，迄今已獲得超過910萬次點擊。不少網友紛紛留言「聲討」這名男子的做法，還在網路上「肉搜」他。

主辦上述路跑活動的「薩凡納體育委員會」8日發表聲明，對此一事件作出回應。該委員會表示，他們已經確認「鹹豬手」的身分，並且告知了波札莉安及WSAV電視臺。該委員會同時宣布禁止該男子未來參加他們所舉辦的任何活動。

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