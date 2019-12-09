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松江南京帶風向！世貿三館地上權農曆年前公告招標　專家預期：搶翻了

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▲▼捷運松江南京地上權案今天開標。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運松江南京地上權案今天順利標脫，也為明年的世貿三館注入朝氣。（圖／記者黃靖惠攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（9）日標售松江南京地上權，由元大人壽以53.3億元得標，順利標脫也帶動國產署的士氣。國產署表示，雖然世貿三館還有停車的問題要解決，但是按照計畫仍會在明年1月、農曆年前公告招標，預計明年過完年後才會開標。

南京松江限制較多　53.3億元標脫國產署滿意

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國產署長曾國基表示，這塊地原本就有限制不可以當作住宅規劃，且此案與捷運共構，底下有開放空間與停車場，得標廠商也取得部分的權利，如果可以部份轉移，就會變得很複雜，所以此案也有部分移轉限制。

此案大多只能當作旅館或商辦規劃，在大台北地區辦公廳舍的租金行情大約是固定的，得標人的財務也很確定、變動性不大，所以以53.3億元脫標，他相當的滿意，如果此地可以開發，對於松江南京周邊也有正面的發展；且除了權利金和代墊款外，每年也創造3000萬元的地租挹注國發基金。

曾國基表示，目前國人已經逐步接受地上權的住宅、辦公室，且國產署也處理完成地上權地租的不確定性，漸為國人接受；以國產署的角度來看，希望地上權為社會住宅、自有住宅之間的多元選擇。

世貿三館農曆年前公告招標　明年3月開標

至於外界所關心明年有兩大案要標售，期一是世貿三館、國泰營區。國產署表示，因為世貿三館預計年底熄燈，但也有民眾反映該樓有提供停車位，如果熄燈的話停車位恐怕不夠，所以短暫性停車需求也要考量，在正式點交給得標業者，世貿三館也維持停車功能，並且納入招標內容之中並進一步調整。

但是國產署仍維持，明年1月會公開招標，應該會在農曆年前會公告招標，標期大約兩個月，所以預計明年3月會開標。至於國泰營區招標金額會挹注營改基金，作為可以改善國軍的營舍之用，所以國產署也希望盡速招標，最快明年第2季公告招標。

房地產專家表示，今天松江南京站只有1個標單，確實比預期中的還要冷清，但是溢價率三成左右，大概是合理的範圍，以松江南京站的商辦大樓每月每坪租金大約是2500元到3000元之間，如果興建完成的話報酬率仍可以符合壽險業的要求。這次的松江南京站可以順利標脫，更提高了世貿三館的標售期望值，房仲業者甚至預期將「搶翻了」，畢竟世貿三館是大台北地區的精華地，並且保留一部分的展場空間也是合理的要求，所以明年世貿三館的標售將更為吸睛。

國產署表示，今年年地上權標脫率達42％，為近十年來第三高（僅次於2012年50%、2013年44.9%）顯示今年國有財產地上權活化績效良好。

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